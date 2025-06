UFC realiza primeiro evento no Azerbaijão; confira os resultados

O UFC realizou pela primeira vez um evento no Azerbaijão, em Baku, neste sábado (21). Na luta principal, do peso meio-pesado, o americano Khalil Rountree Jr. levou a melhor sobre o compatriota Jamahal Hill. No restante do card, destaque para as vitórias dos azerbaijanos Rafael Fiziev e Nazim Sadykhov, que derrotaram os sul-americanos Ignacio Bahamondes, do Chile, e Nikolas Motta, único brasileiro que esteve em ação na noite.

continua após a publicidade

➡️ Khalil Rountree Jr. domina e vence Jamahal Hill no UFC Baku

Khalil Rountree Jr. x Jamahal Hill

A luta começou com chutes nas pernas de ambos os lados, mas Rountree conseguiu machucar Hill com seus low kicks e teve mais agressividade no primeiro round. No segundo assalto, Khalil continuou atacando as pernas de Jamahal e aproveitou um momento de descuido para acertar um golpe no rosto e conseguir um knockdown. Nos segundos finais, Rountree derrubou o compatriota novamente, mas não conseguiu o nocaute.

No quarto round, Rountree voltou a atacar as pernas de Hill e conseguiu outro knockdown com um cruzado no rosto. Embora tenha feito uma blitz de socos no minuto final, Jamahal conseguiu se manter de pé. No quinto e último round, Rountree administrou a vantagem e castigou a perna direita de Hill, que não conseguiu levar perigo ao oponente. Ao final, Khalil Rountree Jr. venceu por decisão unânime dos juízes (49-46, 50-45 e 50-45).

continua após a publicidade

Khalil Rountree Jr. derrotou Jamahal Hill no UFC Baku (Foto: Divulgação/UFC)

➡️ Fiziev derrota Bahamondes e levanta torcida no UFC Baku

Rafael Fiziev x Ignacio Bahamondes

A luta entre Rafael Fiziev e Ignacio Bahamondes começou com chutes nas pernas de ambos os lados, sem muita ação. No segundo round, o azerbaijano tentou chutes altos e depois buscou a queda, mas Bahamondes se defendeu. Rafael conseguiu duas quedas, mas não conseguiu finalizar.

No terceiro e último round, Bahamondes arriscou mais, acertando alguns golpes, mas sofreu com os contragolpes de Fiziev. No final, o lutador da casa conseguiu uma queda e os dois trocaram golpes no chão, ambos sofrendo cortes no rosto. Ao final, Rafael Fiziev venceu por decisão unânime dos juízes (triplo 30-27).

continua após a publicidade

Rafael Fiziev derrotou Ignacio Bahamondes no UFC Baku (Foto: Divulgação/UFC)

Confira os demais resultados do UFC Baku

Curtis Blaydes venceu Rizvan Kuniev por decisão dos juízes Myktybek Orolbai finalizou Tofiq Musayev no primeiro round Nazim Sadykhov nocauteou Nikolas Motta no segundo round Muhammad Naimov venceu Bogdan Grad por decisão dos juízes Ko Seok-hyeo venceu Oban Elliott por decisão dos juízes Jun Yong Park venceu Ismail Naurdiev por decisão dos juízes Darya Zheleznyakova venceu Melissa Dixon por decisão dos juízes Klaudia Sygula venceu Irina Alekseeva por decisão dos juízes Tagir Ulanbekov venceu Azat Maksum por decisão dos juízes Mohammed Usman venceu Hamdy Abdelwahab por decisão dos juízes

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte