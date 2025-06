Khalil Rountree Jr. domina e vence Jamahal Hill no UFC Baku

Khalil Rountree Jr. derrotou Jamahal Hill, por decisão unânime dos juízes (49-46, 50-45 e 50-45), na luta principal do UFC Baku, neste sábado (21), no Azerbaijão. Em luta pelo peso meio-pesado, o americano dominou o compatriota com chutes na perna e também levou a melhor na trocação.

Como foi a luta?

O combate começou estudado, apenas com chutes nas pernas de ambos os lados, mas Khalil conseguiu machucar Hill com os low kicks e teve mais agressividade até o fim do primeiro round.

No segundo assalto, Rountree seguiu os ataques na perna direita de Jamahal, que voltou a sentir os chutes. Porém, Hill conseguiu ter mais iniciativa nos ataque no restante do round e levou perigo ao tentar aproveitar escorregão de Khalil em tentativa de chute alto.

Com Hill sem deixar a perna direita exposta, Rountree começou a atacar a esquerda e deu efeito. Preocupado em sofrer novo chute baixo, Jamahal deixou a guarda baixa e Khalil aproveitou, ao acertar o rosto do adversário e conseguiu um knockdown. Nos segundos finais, mais um golpe de Rountree que derrubou o compatriota, mas sem concretizar o nocaute.

No quarto round, Khalil voltou a atacar a perna direita de Hill, que, rapidamente, a trocou a base, após o golpe. No decorrer o round, Rountree aproveitou a ameaça dupla e conseguiu outro knockdown, com outro cruzado acertando o rosto de Jamahal. Khalil foi para uma blitz de socos no minuto final, mas não conseguiu derrubar o adversário.

O ritmo da luta abaixou no quinto e último round. Mesmo sabendo que estava sendo derrotado por pontos, Hill não conseguiu levar perigo ao oponente, que apenas administrou a vantagem e seguiu no castigo à perna direita de Jamahal. Na decisão dos juízes, Khalil Rountree Jr. venceu Jamahal Hill por decisão unânime dos juízes (49-46, 50-45 e 50-45).

