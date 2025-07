Lutador brasileiro troca provocações com sensação do UFC

Reinier de Ridder derrotou Robert Whittaker no evento principal do UFC Fight Night Abu Dhabi, no último sábado (26). Durante o combate, o estilo de luta do holandês chamou a atenção, que rendeu críticas e provocações, principalmente do brasileiro Paulo "Borrachinha" Costa, que fez uma série de postagens sobre a nova sensação do Ultimate. Porém, "RDR" não perdoou também ironizou o mineiro.

Nova rivalidade

Durante o combate entre de Ridder e Whittaker, Paulo Borrachinha aproveitou das redes sociais para comentar sobre o embate da divisão do peso-médio. As principais postagens foram sobre o holandês, principalmente em tom crítico e de deboche, com o brasileiro fazendo declarações sobre o estilo de luta de Reinier.

Tradução: Eu pensei que Dricus (du Plessis) tinha o estilo de luta mais estranho do UFC, mas (Reinier) de Ridder está fazendo de tudo para conseguir competir com ele de igual para igual.

Tradução: Com todo o respeito, eu nocautearia de Ridder três vezes em qualquer round. Dito isso, parabéns pela vitória hoje, apesar da luta ruim.

Resposta de Ridder

Reinier, por sua vez, não deixou as provocações de Borrachinha passarem e respondeu o brasileiro ao relembrar de uma luta antiga.

— Sempre vai ter um hater. Paulo Costa nunca enfrentou Whittaker? O que aconteceu? — provocou Reinier de Ridder, já que em fevereiro de 2024, Paulo Borrachinha foi derrotado por Robert Whittaker por decisão dos juízes.

