Fiziev derrota Bahamondes e levanta torcida no UFC Baku

Rafael Fiziev derrotou Ignacio Bahamondes, por decisão unânime dos juízes, no co-evento principal do UFC Baku, neste sábado (21), no Azerbaijão. O lutador da casa levou a melhor sobre o chileno na trocação e na luta agarrada e levantou o público azerbaijano, que recebeu um evento do Ultimate pela primeira vez na história.

Como foi a luta?

O combate começou com pouca ação, apenas com chutes nas pernas de ambos os lados. Na metade final do primeiro round, Fiziev conseguiu levar mais perigo, mas sem risco para Bahamondes.

No segundo assalto, após tentar chutes altos, o chileno tentou a queda, mas o lutador da casa conseguiu se defender na grade. No decorrer do round, ambos seguiram em trocação morna, até que Fiziev arriscou e converteu duas quedas, mas sem conseguir machucar ou finalizar Ignacio.

Rafael Fiziev derrotou Ignacio Bahamondes no UFC Baku (Foto: Divulgação/UFC)

O terceiro e último round, Bahamondes arriscou mais entradas de golpes, onde até conseguiu acertar Rafael algumas vezes, mas sofreu nos contragolpes. O chileno seguiu nas tentativas de chutes, mas Fiziev se esquivou de todos, frustrando o chileno. No minuto final, o azerbaijano conseguiu uma queda e, no chão, os dois trocaram golpes e ambos tiveram cortes no rosto.

A luta seguiu no solo até o fim e, por decisão unânime dos juízes, Rafael Fiziev derrotou Ignacio Bahamondes (triplo 30-27).