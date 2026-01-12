Ginástica, lutas, surfe e mais: relembre esportistas que passaram pelo BBB

O Big Brother Brasil (BBB), um dos reality shows de maior engajamento com o público, chega à sua 26ª edição nesta segunda-feira (12). Ao longo dos anos, a lista de atletas que integraram o elenco do programa tem crescido, e o Lance! relembra abaixo alguns dos principais nomes do mundo esportivo que já se aventuraram no confinamento.

Ginástica em peso

O BBB 20 estreou a divisão do elenco entre "Camarote" e "Pipoca", em que famosos compartilhavam a casa com participantes anônimos. Nesta edição, Petrix Barbosa foi o primeiro ginasta a participar do reality. O atleta integrou a seleção brasileira até 2016 e participou da conquista de um ouro e uma prata por equipes nos Jogos Pan-Americanos de 2011 e 2015. Petrix se naturalizou português em 2018, mesmo ano que denunciou o técnico Fernando de Carvalho Lopes por abuso, e chegou a defender o país europeu no Mundial de 2019. Segundo eliminado em sua participação no BBB, Petrix atualmente é empresário.

Em 2025, dois dos maiores nomes da ginástica brasileira entraram no programa como uma das duplas que disputariam o prêmio: os irmãos Diego e Daniele Hypólito. Dani deu seus primeiros passos na ginástica aos quatro anos e logo inspirou o irmão, que também entrou para a modalidade. Ela, conquistou a primeira medalha da ginástica brasileira em Mundiais e disputou cinco edições de Olimpíadas. Ele, se tornou bicampeão mundial e medalhista olímpico na Rio 2016.

No BBB, Daniele foi a 15ª eliminada, enquanto Diego terminou a competição em quinto lugar. Após a participação no reality, o ex-ginasta revelou que passou por muitas dificuldades financeiras e perdeu grande parte do dinheiro conquistado pelo esporte. Atualmente, ele é influenciador, se apresenta como acrobata de circo e atua como comentarista de ginástica, assim como a irmã. Os dois também cuidam do Instituto Hypólito, projeto social voltado para a formação de atletas da ginástica.

A campeã da última edição, Renata Saldanha, também tem relação de longa data com o esporte. Ainda na infância, conheceu a ginástica rítmica por meio de um projeto social e levou a paixão para a vida. Antes de entrar no reality, atuava como professora da modalidade. Após a participação no programa, Renata segue como influenciadora e empresária.

Nas pistas e nas ondas

O reality também teve representantes do atletismo em seu elenco. No BBB 22, o velocista Paulo André Camilo, conhecido como PA, entrou no grupo dos "camarotes". No âmbito esportivo, ele se destacou durante a participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, quando levou a prata nos 100m rasos e o ouro no revezamento 4x100m. A participação no programa impulsionou suas redes sociais e Paulo André segue com forte presença online como influenciador. Ele voltou a competir após o BBB e chegou a disputar os Jogos de Paris 2024, mas não alcançou resultados expressivos.

Outro velocista no BBB foi o paulista Vinícius Rodrigues, que já chegou ao programa com status de medalhista paralímpico: ele levou a prata nos 100m rasos T63 (atletas com amputação acima do joelho) nos Jogos de Tóquio. Quinto eliminado de sua edição, em 2024, ele competiu em Paris e garantiu sua segunda medalha em Jogos Paralímpicos, com o bronze nos 100m rasos.

Os surfistas também marcaram presença no reality show. Lucas Chumbo, um dos principais surfistas de ondas gigantes do mundo, entrou no BBB 20, mas foi o primeiro eliminado. No ano seguinte, ele integrou o elenco do "No Limite", reality show de sobrevivência, mas sofreu com problemas de saúde e pediu para ser eliminado pelos colegas.

Pedro Scooby foi outro atleta brasileiro que apareceu no elenco do Big Brother Brasil, na edição de 2022. O surfista de ondas gigantes protagonizou muitos memes e terminou o programa em quinto lugar. Em 2025, ele foi campeão do Gigantes de Nazaré após surfar uma onda de 18,08 metros.

Mundo das lutas presente

Marcelo Dourado é um dos personagens mais lembrados da história do BBB, com participações em duas edições: no BBB 4, terminou como sétimo colocado, mas no BBB 10 se sagrou campeão. O gaúcho tem uma longa trajetória no universo das lutas, iniciando o caminho no wrestling até se tornar faixa preta de judô e jiu-jitsu. Atualmente, ele segue no esporte como personal trainer e atua como influenciador.

Contemporâneo de BBB 4, Marcelo Zulu foi outro lutador que marcou presença no reality. Com histórico no jiu-jitsu e MMA, ele migrou para o wrestling e chegou a representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007. No Big Brother Brasil, terminou em oitavo lugar.

O lutador Antonio Cara de Sapato teve uma participação polêmica e acabou expulso do BBB 23 por violação das regras. Durante uma festa no programa, o atleta tentou beijar outra participante, a mexicana Dania Mendez, sem o seu consentimento. Após o reality, ele vive nos Estados Unidos e se dedica à carreira no MMA. Em 2025, conquistou o segundo cinturão na PFL (Professional Fighters League).

Influencer das quadras

A líbero Key Alves entrou no BBB 23 como uma das jogadoras de vôlei de maior sucesso como influenciadora nas redes sociais. Com passagens por Sesi, Pinheiros e Osasco, além das seleções de base, ela terminou o reality na 15ª posição. Após a participação no programa, ela seguiu investindo nas redes sociais e se transferiu para a Liga dos Estados Unidos, atuando pelo LOVB Houston. Em dezembro de 2025, ela deu à luz sua primeira filha, Rosamaria.

