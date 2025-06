Hill provoca Rountree Jr. antes de luta principal no UFC Baku: ‘Não o vejo no meu nível’

Jamahal Hill, ex-campeão meio-pesado do UFC, declarou que seu adversário Khalil Rountree Jr. não possui o mesmo nível técnico que ele. Os lutadores americanos da categoria dos 93 kg se enfrentarão na luta principal do UFC Baku, neste sábado (21), no Azerbaijão.

continua após a publicidade

➡️Hill x Rountree Jr: confira onde assistir, card e horário do UFC Baku

Em entrevista ao portal "MMA Junkie", Jamahal Hill tece elogios ao adversário, mas garantiu que há uma diferença de níveis entre ele e o Rountree Jr.

- Não vou desrespeitar ele (Khalil), mas eu simplesmente não o vejo no meu nível. Ele pode te acertar com golpes poderosos e nunca vai parar ou desistir. Não existe "recuar" para ele. Mas não vi nada que me faça pensar: "Esse cara está no meu nível". Ele é perigoso para todos? É uma luta. Em uma luta, qualquer um pode conectar um golpe e isso os torna perigosos e pode mudar um combate. Ele tem o meu respeito nesse aspecto. Mas pensar que, em termos de habilidade, ele pode me igualar? Não vejo isso - afirmou Jamahal Hill.

continua após a publicidade

A declaração de Hill chama atenção porque ele entra no octógono após acumular duas derrotas consecutivas em suas aparições mais recentes no UFC. Este combate é crucial para sua trajetória na organização. Já Rountree Jr, especialista em muay-thai, construiu reputação por sua potência e técnica. As casas de apostas indicam um cenário de equilíbrio entre os lutadores, com odds técnicas praticamente empatadas.

Alex Pereira, conhecido como "Poatan", derrotou ambos os lutadores recentemente. O brasileiro tem opinião contrária à de Hill e projeta vantagem para Rountree no confronto deste sábado. A partir deste embate em Baku, capital do Azerbaijão, os lutadores buscarão reposicionamento na divisão dos meio-pesados do UFC.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte