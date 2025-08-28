Final do Fight do Milhão será em 25 de outubro, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Quatro atletas disputam duas vagas na final, com prêmio de meio milhão de reais.

Após a definição da final masculina, o Jungle Fight irá sediar as semifinais femininas do Fight do Milhão no próximo dia 20 de setembro, em Vila Velha, no Espírito Santo. Quatro atletas irão disputar duas vagas na grande final do torneio, que irá distribuir meio milhão de reais à vencedora, neste que é o maior prêmio da história do MMA brasileiro.

Na primeira semifinal, a baiana Layze Cerqueira enfrenta Yasmin Guimarães, do Rio de Janeiro. Layze vem de vitória por finalização contra Fernanda Barbosa nas quartas de final, enquanto Yasmin carimbou vaga nas semifinais com uma vitória por decisão dividida sobre Leidiane Fernandes.

Semifinalistas do Fight do Milhão (Foto: Divulgação)

Já na outra chave, a fluminense Brena Cardozo busca vaga na grande final contra Queila Braga, de São Paulo. Cardozo obteve vaga nas semifinais ao derrotar Nágila ‘’Goku’’ por decisão unânime, enquanto Braga carimbou seu passaporte para as quatro melhores da competição ao superar Thaiany Lopes, também na decisão unânime.

Final do Fight do Milhão será no Ibirapuera

A grande final do Fight do Milhão acontecerá no dia 25 de outubro, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. No mesmo evento, o vencedor da etapa masculina será conhecido, com Marcelo Medeiros voltando à ação após se recuperar da lesão sofrida na semifinal. Ele terá a oportunidade de se vingar do único homem a derrotá-lo no MMA.

Marcelo enfrenta Arcangelo Anjo, em revanche de luta que aconteceu em Abril do ano passado - na época, Medeiros era o campeão interino e tentou unificar o cinturão contra o campeão linear Arcangelo. Porém, Anjo finalizou a luta com um mata-leão no segundo round.

Agora, os dois se enfrentam novamente pela final do Fight do Milhão, já que Arcangelo se classificou à final na luta co-principal do Jungle Fight 139. Anjo venceu Cleiton Morais por finalização (leglock), no segundo round.