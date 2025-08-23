menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Ao seu estilo, Johnny Walker faz piada ao desafiar ex-campeão no UFC

Brasileiro quer lutar pelo cinturão e pediu luta contra número cinco do ranking

Johnny Walker venceu luta principal no UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram UFC Español)
imagem cameraJohnny Walker venceu luta principal no UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram UFC Español)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
12:01
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Johnny Walker desafiou Jan Blachowicz após vitória no UFC Xangai.
Blachowicz está sem luta marcada e não vence desde maio de 2022.
Walker expressou interesse em disputar o cinturão meio-pesado.
Ele venceu Zhang Mingyang com nocaute no segundo assalto.
Amizade com Zhang não alterou foco na vitória, revela Walker.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Johnny Walker, conhecido pela irreverência, deixou os fãs confusos após o UFC Xangai, ao desafiar Jan Blachowicz, ex-campeão meio-pesado do UFC. Em entrevista após sua vitória sobre Mingyang Zhang, o brasileiro estendeu o desafio ao lutador polonês, mas fingiu se confundir ao dizer que ele já tinha luta marcada.

continua após a publicidade

Relacionadas

Na verdade, Blachowicz está sem luta marcada. Vindo de duas derrotas por decisão e um empate, o polonês não vence uma luta desde maio de 2022, mas segue sendo um dos principais atletas até 93kg no MMA. Atualmente, ele é o número cinco no ranking meio-pesado no UFC.

— Tentei disputar o cinturão três vezes e não consegui. Quero chegar até o cinturão. Quero enfrentar o 'lendário' poder polonês (Blachowicz). Vocês viram o que o poder brasileiro é capaz de fazer. Ele já tem luta? Enfim... Foi uma grande vitória, o Zhang é muito resistente — comentou o brasileiro.

continua após a publicidade

Amizade com Zhang não atrapalhou

Antes de terem o confronto marcado, Johnny Walker e Zhang Mingyang haviam treinado juntos e se tornaram amigos. O brasileiro declarou no entanto, que a amizade com Zhang não mudou seu foco na vitória e revelou ter ‘’escondido’’ seu potencial do chinês.

— Eu só chutei, não sei o que está acontecendo aqui. Treino é treino e luta é luta. Somos amigos, a gente já se ajudou, mas nunca levei ele (Zhang) ao meu potencial completo. Meu chute é incrível, né? — indagou Walker ao ex-lutador e comentarista Michael Bisping.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Redenção de Johnny Walker veio com estilo

Johnny Walker teve atuação de gala no main event do UFC Xangai, disputado neste sábado (23), na China. O brasileiro venceu Zhang Mingyang de forma fulminante, com um nocaute no segundo assalto.

O primeiro round começou de forma frenética, com Johnny Walker tentando uma queda nos primeiros segundos, mas ficando por baixo. Zhang, porém, não aproveitou a posição de vantagem e logo o brasileiro voltou para a trocação.

No segundo assalto, Johnny começou a colocar seu muay thai para jogo e acertou o chinês  com um duro chute baixo, que o levou ao solo. Walker, então, começou a desferir golpes, não deixando espaço para Zhang se recuperar. Após uma saraivada de socos, o árbitro Marc Goddard interrompeu o combate, oficializando a redenção do brasileiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias