Ao seu estilo, Johnny Walker faz piada ao desafiar ex-campeão no UFC
Brasileiro quer lutar pelo cinturão e pediu luta contra número cinco do ranking
- Matéria
- Mais Notícias
Johnny Walker, conhecido pela irreverência, deixou os fãs confusos após o UFC Xangai, ao desafiar Jan Blachowicz, ex-campeão meio-pesado do UFC. Em entrevista após sua vitória sobre Mingyang Zhang, o brasileiro estendeu o desafio ao lutador polonês, mas fingiu se confundir ao dizer que ele já tinha luta marcada.
Relacionadas
- Mais Esportes
Walker quebra `maldição´ brasileira na luta principal do UFC Xangai; entenda
Mais Esportes23/08/2025
- Lutas
VÍDEO: Johnny Walker brilha no UFC Xangai com nocaute espetacular
Lutas23/08/2025
- Lance! Biz
UFC distribui bônus milionário para lutadores no UFC Xangai; brasileiro leva bolada
Lance! Biz23/08/2025
Na verdade, Blachowicz está sem luta marcada. Vindo de duas derrotas por decisão e um empate, o polonês não vence uma luta desde maio de 2022, mas segue sendo um dos principais atletas até 93kg no MMA. Atualmente, ele é o número cinco no ranking meio-pesado no UFC.
— Tentei disputar o cinturão três vezes e não consegui. Quero chegar até o cinturão. Quero enfrentar o 'lendário' poder polonês (Blachowicz). Vocês viram o que o poder brasileiro é capaz de fazer. Ele já tem luta? Enfim... Foi uma grande vitória, o Zhang é muito resistente — comentou o brasileiro.
Amizade com Zhang não atrapalhou
Antes de terem o confronto marcado, Johnny Walker e Zhang Mingyang haviam treinado juntos e se tornaram amigos. O brasileiro declarou no entanto, que a amizade com Zhang não mudou seu foco na vitória e revelou ter ‘’escondido’’ seu potencial do chinês.
— Eu só chutei, não sei o que está acontecendo aqui. Treino é treino e luta é luta. Somos amigos, a gente já se ajudou, mas nunca levei ele (Zhang) ao meu potencial completo. Meu chute é incrível, né? — indagou Walker ao ex-lutador e comentarista Michael Bisping.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Redenção de Johnny Walker veio com estilo
Johnny Walker teve atuação de gala no main event do UFC Xangai, disputado neste sábado (23), na China. O brasileiro venceu Zhang Mingyang de forma fulminante, com um nocaute no segundo assalto.
O primeiro round começou de forma frenética, com Johnny Walker tentando uma queda nos primeiros segundos, mas ficando por baixo. Zhang, porém, não aproveitou a posição de vantagem e logo o brasileiro voltou para a trocação.
No segundo assalto, Johnny começou a colocar seu muay thai para jogo e acertou o chinês com um duro chute baixo, que o levou ao solo. Walker, então, começou a desferir golpes, não deixando espaço para Zhang se recuperar. Após uma saraivada de socos, o árbitro Marc Goddard interrompeu o combate, oficializando a redenção do brasileiro.
- Matéria
- Mais Notícias