Rival de Jean Silva projeta guerra no UFC 324: "Ele é perigoso"

Mesmo há quase dois anos fora do octógono, Arnold Allen segue sendo um dos principais pesos pena do UFC. Neste sábado (24), ele retorna de lesão contra Jean Silva no UFC 324 e acredita que o brasileiro é o adversário perfeito para que ele volte com tudo à divisão. Número seis do ranking, o inglês vai defender sua posição contra o décimo colocado, mas acredita que as posições não importam e que Jean traz muito mais à mesa que um número.

Em entrevista ao site oficial do UFC nos Estados Unidos, Allen disse que Silva é muito mais perigoso que vários atletas acima dele e acredita que o duelo com o brasileiro será muito animado.

— Estou muito animado com essa oportunidade. Ele traz a pressão, é um lutador perigoso e muito divertido. Ele tem grande personalidade fora do octógono, então espero que a semana da luta seja bastante divertida também. Todos querem jogar o jogo dos rankings, lutar com alguém que está acima de você. Mas eu estou há muito tempo fora do UFC e não posso exigir nada no momento. Se você tirar o ranking de Jean Silva, creio que ele é muito mais perigoso que vários outros atletas que estão acima dele.

Allen vem de vitória sobre Chikadze no UFC (Reprodução Instagram arnoldbfa)

Lesão quase aposentou o inglês do UFC

Após a vitória sobre Giga Chikadze em sua última luta (em julho de 2024), Arnold Allen acabou sofrendo muito com uma lesão persistente no ombro. O inglês declarou que a demora para se recuperar fez com que ele pensasse em seu futuro no UFC e o deixou depressivo.

— No último ano, eu perdi a cabeça tentando focar naquilo que eu podia fazer. Minha vida é muito voltada para a minha carreira, quero dar tudo de mim sempre para atingir meus objetivos. Eu amo a minha carreira, então estaria mentindo se dissesse que não fiquei irritado e que isso não atrapalhou também a minha vida pessoal (...) Houve momentos em que fiquei muito depressivo e pensei que tinha chegado ao fim. Pensei que a lesão nunca melhoraria e que eu nunca mais voltaria ao UFC. Poder ter superado esses obstáculos e voltar a competir é algo grandioso. É mais do que uma luta ou uma vitória qualquer.

