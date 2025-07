Em junho de 1997, Mike Tyson protagonizou um dos momentos mais controversos nos esportes de combate ao morder e arrancar parte da orelha de Evander Holyfield durante uma revanche pelo título mundial dos pesos-pesados. Quase trinta anos depois, um incidente similar aconteceu no MMA. No último sábado (19), durante a 62ª edição do "Max Fight Championship" em Sveti Vlas, Bulgária, Georgi Valentinov esteve no centro de uma controvérsia. Em um clinch, ele mordeu repetidamente a orelha esquerda de Mitko Iliev.

O vídeo, divulgado pelo portal "Vechtsport_Info", capturou o momento em que Iliev alertou o árbitro sobre a infração. A luta foi interrompida apenas quando o juiz percebeu um pedaço da orelha de Mitko no chão e um sangramento significativo.

Valentinov foi desclassificado, e Mitko Iliev foi declarado vencedor. Iliev, posteriormente, compartilhou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia bem-sucedida para reparar sua orelha.

Lyuben Dzhubrilovi, presidente do "Max Fight Championship", criticou duramente a ação de Valentinov, descrevendo o evento como “um dia sombrio para o MMA na Bulgária”. Em resposta, a organização baniu Valentinov e transferiu sua bolsa de pagamento para Iliev, a vítima do ataque.

