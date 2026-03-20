Kyra Gracie destaca legado de Chuck Norris nas artes marciais

Falecido nesta quinta-feira, Chuck Norris teve papel fundamental para a difusão das artes marciais pelo mundo todo. O ator começou sua carreira no karatê, onde foi campeão mundial na categoria meio-médio por seis anos consecutivos e acumulou 65 vitórias e apenas cinco derrotas. Porém, quis ir além e descobrir novas modalidades de luta. E foi aí que o Brasil e, em especial, a família Gracie cruzou o seu caminho.

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O contato com o jiu-jítsu brasileiro ocorreu durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Norris passou por diversas academias até chegar à tradicional família Gracie, referência mundial na modalidade. Na ocasião, treinou com Rickson Gracie e Royce Gracie. Mesmo com experiência prévia no judô, acabou sendo dominado nos treinos, o que evidenciou, segundo ele, a eficiência técnica do jiu-jítsu.

— Chuck Norris foi um dos grandes responsáveis por levar as artes marciais ao imaginário popular de forma positiva. Além da sua trajetória sólida como atleta e ator, ele também foi um dos primeiros nomes de Hollywood a se aproximar e praticar jiu-jitsu, o que teve um impacto importante na expansão da modalidade e ajudou a atrair novos praticantes ao redor do mundo - disse a pentacampeã mundial de jiu-jítsu Kyra Gracie, em entrevista ao Lance!

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Chuck Norris e irmãos Machado (Foto: Reprodução)

O episódio mais marcante envolvendo a família Gracie foi com o patriarca Hélio Gracie. Durante um exercício, Norris foi finalizado e chegou a perder a consciência, experiência que, posteriormente, descreveu como determinante para compreender a superioridade da técnica sobre a força.

Após o período no Brasil, recebeu convite para aprofundar os treinamentos, mas compromissos profissionais o levaram de volta aos Estados Unidos. Em Los Angeles, passou a treinar com Rorion Gracie e com os irmãos Machado, mantendo o vínculo com a modalidade por décadas

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- Mais do que entretenimento, ele representava valores que são a base das artes marciais: disciplina, respeito, autocontrole e propósito, princípios que também sustentam o jiu-jitsu - completa Kyra.

Da luta para o cinema

A habilidade nas artes marciais abriu caminho para a carreira em Hollywood. Amigo de Bruce Lee, Norris foi convidado para participar do filme O Voo do Dragão, lançado em 1972, que se tornou um marco do gênero e eternizou uma das lutas mais icônicas do cinema.

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Ao longo da trajetória nas telas, atuou em mais de 20 produções, incluindo a trilogia Braddock. Em 2012, voltou a ganhar destaque ao integrar o elenco de Os Mercenários 2.

Com uma carreira que transitou entre o esporte e o entretenimento, Chuck Norris deixa um legado que ultrapassa gerações e permanece como referência no universo das artes marciais.