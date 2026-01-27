Natália Silva venceu Rose Namajunas e agora é a nova desafiante do cinturão dos moscas.

O MMA brasileiro começou o ano muito bem dentro do UFC. Apesar da derrota de Deiveson Figueiredo no card preliminar do UFC 324, Natália Silva e Jean Silva viraram o jogo na porção principal do evento, venceram suas lutas contra grandes adversários e foram recompensados com avanços substanciais nos rankings de suas divisões.

Natália Silva enfileirou a terceira ex-campeã mundial seguida ao superar Rose Namajunas por decisão unânime. A brasileira, que era a número dois do ranking do peso mosca do UFC, agora divide a primeira colocação com a francesa Manon Fiorot e foi confirmada como próxima desafiante da atual dona do cinturão Valentina Shevchenko. Namajunas, por sua vez, caiu e agora é a sétima colocada dos moscas.

Natália Silva subiu no ranking do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Já Jean Silva avançou quatro posições no ranking dos penas com a vitória sobre Arnold Allen. O brasileirou ''roubou'' o posicionamento do inglês e subiu da décima para a sexta colocação, deixando Allen com a sétima posição. Acima do ''Lorde'' estão apenas o campeão Alex Volkanovski e, nesta ordem, do primeiro ao quinto, Movsar Evloev, Diego Lopes, Yair Rodriguez, Lerone Murphy e Aljamain Sterling.

Outras mudanças no ranking do UFC

Com a promoção de Justin Gaethje, vitorioso na luta principal do UFC 324, a campeão interino do peso leve, o brasileiro Charles Do Bronx caiu para a terceira colocação no ranking até 70kg, agora abaixo do campeão linear Ilia Topuria, de Gaethje e de Arman Tsarukyan.

No peso mosca, Alex Perez, que venceu Charles Johnson nas preliminares do UFC 324, subiu para a décima colocação, trocando de posição com Steve Erceg. No peso galo, Deiveson perdeu uma posiçao após a derrota para Umar Nurmagomedov e agora é o sétimo colocado. Curiosamente, o russo manteve a segunda colocação e Sean O'Malley, também vitorioso na luta co-principal do evento, segue como terceiro colocado.