Natália Silva pede luta pelo título no UFC Casa Branca

Nova número um do ranking peso mosca do UFC, Natália Silva já está se preparando para finalmente lutar pelo cinturão do Ultimate. Após conquistar sua oitava vitória na organização em oito lutas, a brasileira tem um pedido especial aos chefões da companhia: enfrentar a campeã Valentina Shevchenko no histórico UFC Casa Branca.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

No dia 14 de junho, o UFC irá organizar um evento dentro do jardim da residência do presidente dos Estados Unidos, em comemoração aos 250 anos da Independência norte-americana e este tem sido promovido como o maior show da história da companhia.

E Natália quer fazer parte disso. A mineira, que completa 29 anos em fevereiro, espera receber a notícia de que irá lutar no UFC Casa Branca como uma espécie de presente de aniversário.

continua após a publicidade

— Eu até queria ter falado sobre isso no octógono, mas não tive tempo. Meu aniversário está chegando, é no dia 3 de fevereiro, e gostaria que o Dana White me desse esse presente. Queria que ele me colocasse pra lutar pelo título na Casa Branca. Acho que mereço. Provei isso hoje. Eu aceitei uma luta de alto risco e venci, então acho que por merecimento ele poderia me dar essa oportunidade. Presente de aniversário — comentou a brasileira, em coletiva pós-luta.

Natália venceu Namajunas no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Próxima desafiante ao título do UFC

Ainda que não tenha havido nenhum anúncio oficial, Natália é tida como garantia de luta pelo cinturão para o Brasil. Isso porque ela está invicta no UFC até agora, além de ter vencido sua terceira ex-campeã em seguida (além de Rose Namajunas, Silva também venceu Alexa Grasso e Jéssica Andrade). A brasileira revelou que o UFC lhe prometeu uma chance pelo título caso ela vencesse Namajunas, já que a mineira pegou a luta com pouco tempo de antecedência, para substituir Grasso, machucada.

continua após a publicidade

— Eu estava nesse card hoje pra salvar o evento, porque essa luta não era para mim, essa luta era para a Alexa, não sei o que houve com a Alexa, se ela se machucou, não sei, e o UFC me mandou mensagem falando: "Natalia, nós precisamos que você lute. Se você vencer a Rose, você é a próxima pelo título". Então eu aceitei a luta, confiei no que o UFC me disse, peguei a luta com pouco tempo e estou pronta. Acredito que sou a próxima desafiante. O UFC me falou que faria isso, aceitei a luta e é o momento deles me valorizarem e darem a luta pelo título.