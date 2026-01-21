Ex-campeã busca 'roubar' status de Natália Silva no UFC 324

Natália Silva está muito perto de ter uma chance pelo cinturão peso mosca do UFC e espera carimbar o passaporte para o title shot neste sábado (24). A brasileira enfrenta Rose Namajunas no card principal do evento, o primeiro do ano no Ultimate em um dos duelos mais esperados da noite. O show será ancorado pela disputa de título peso leve interino, entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett.

Namajunas, antiga dona do cinturão peso palha do UFC, vai ser a terceira ex-campeã seguida que Natália enfrenta e a americana fez questão de elogiar sua adversária, lembrando que uma vitória sobre ela fará muito pela sua carreira. ''Thug Rose'' enfrentaria Alexa Grasso inicialmente, mas a mexicana foi substituída pela brasileira e a mudança agradou Rose.

— Acho que Natália tem um estilo de luta mais complicado do que alguém como a Alexa. Eu estou muito mais feliz com essa luta, porque acho que uma vitória sobre a Natália me deixa mais perto dos meus objetivos ainda mais rápido. Se eu tivesse tido uma performance dominante contra Alexa, não sei o que isso faria para mim dentro da divisão. Sei que Natália traz muito mais desafios do que Alexa — declarou a ex-campeã em entrevista ao jornalista Ariel Helwani.

Rose vem de três vitórias nas últimas quatro lutas (Foto: Reprodução Instagram rosenamajunas)

Rose pode se tornar segunda bicampeã do UFC

Atual número dois do ranking peso mosca, Natália fica apenas atrás de Manon Fiorot, que já perdeu para Valentina Shevchenko, atual campeã. Invicta no UFC, a brasileira deve confirmar o status de desafiante em caso de vitória sobre Namajunas.

Para Rose, porém, um triunfo diante de Silva pode significar uma chance pelo cinturão peso mosca, o que faria de Namajunas apenas a segunda mulher a conquistar dois títulos em duas categorias diferentes, após Amanda Nunes, que foi campeã peso galo e peso pena simultaneamente. No caso de Natália, vencer Namajunas é colocar um ponto de exclamação na sua pedida pelo title shot contra Shevchenko.

