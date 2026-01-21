O que esperar do novo acordo do UFC com a Paramount Plus

Em 2026, o UFC inicia um novo contrato de transmissão de seus eventos ao vivo com a Paramount Plus. Após o fim da parceria com a ESPN, o Ultimate conseguiu fechar um acordo ainda mais lucrativo, e vai embolsar US$ 7,7 bilhões (R$ 41,4 bilhões) nos próximos sete anos, ou seja, US$ 1,1 bilhão (R$ 5,9 bilhões) anuais. Neste sábado, o UFC 324 inaugura a nova era em estilo, com uma luta pelo cinturão interino do peso leve e três brasileiros em ação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Para fazer esse dinheiro valer, a expectativa é que a organização faça apenas mudanças pontuais no seu produto, apesar de uma grande alteração no seu modelo ter sido anunciada recentemente.

A partir deste ano, o UFC não contará mais com os pay-per-views, pacotes vendidos separadamente, que contam com os grandes combates do ano. No mercado americano, a venda de pay-per-views é uma tradição dos esportes de combate e o UFC normalmente vende todos os seus eventos numerados à parte.

continua após a publicidade

Logo, o fim dos eventos nesse formato fortalece a nova parceria com a Paramount Plus, que será a casa definitiva do UFC para todos os eventos (exceto aqueles que passarão na CBS, um canal aberto, pertencente ao mesmo grupo do serviço de streaming).

Nos últimos meses, diversos comentaristas oficiais do UFC vêm falando sobre modificações no que diz respeito ao tipo de lutador que atrai a companhia. A ideia, segundo todos os profissionais ligados ao Ultimate que conversaram com a imprensa, é que atletas que saibam ''se vender'' sejam priorizados. Um exemplo da nova política do UFC foi a não-renovação do contrato de Rinat Fakhretdinov, que não gostava de se promover e saiu da organização mesmo com um cartel invicto dentro da companhia.

continua após a publicidade

Saída de Rinat foi sintomática no UFC (Foto: Reprodução Instagram)

Além disso, lutadores com estilo de luta ''animados'', que buscam ''finalizar'' seus adversários a todo momento tendem a ter mais atenção do UFC do que aqueles que ''lutam com o regulamento debaixo do braço''. O recado foi direto para atletas russos oriundos da luta olímpica, que não fazem questão de se promover e têm um estilo conservador, que prioriza quedas de luta olímpica e domínio no chão sem causar danos ao adversário.

Nomes como Jean Silva devem ter ainda mais espaço no UFC (Foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP)

O UFC sabe que o valor dos direitos de transmissão foram ótimos e tem um histórico de serem bons parceiros, como aconteceu com a ESPN e a FOX. Logo, a ideia de priorizar atletas que sabem se vender e que têm estilo de luta animado vem para garantir que a qualidade do produto entregue ao Paramount Plus seja ainda melhor do que nos últimos anos, quando o foco era apenas esportivo.

O que muda para o UFC no Brasil

No Brasil, os fã raiz de MMA foi surpreendido com o fim do UFC Fight Pass, que transmitia eventos menores ao vivo, além de ter toda a biblioteca de shows que já não existem mais, casos do Pride, do Strikeforce e do WEC.

Ainda não se sabe se esses antigos eventos chegarão ao cardápio do Paramount Plus, mas o serviço já conta com o histórico completo do Ultimate disponível para seus assinantes. Ao contrário dos Estados Unidos, o UFC chega a 2026 no Brasil com todos os seus shows passando no mesmo lugar, a exemplo do que acontecia no Fight Pass nos últimos dois anos.

Para o fã brasileiro, porém, a notícia pode ser boa. Pela primeira vez desde que criou o Fight Pass Brasil, o UFC tem um parceiro de transmissão de fato. Após o fim do contrato com a Band, a Paramount Plus pode incentivar o retorno do Ultimate ao Brasil para cair de vez nas graças do fã de MMA do Brasil.