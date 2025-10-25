Decisão unânime em Virna x Mackenzie no UFC divide opiniões: 'Doideira'
Brasileiras decidiram o cinturão da categoria peso palha no UFC 321
A lutadora Mackenzie Dern levou o cinturão do peso palha feminino, neste sábado (25), no UFC 321, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O triunfo aconteceu por decisão unânime diante da também brasileira Virna Jandiroba. Nas redes sociais, o resultado do confronto dividiu opiniões.
De um lado, fãs de Mackenzie defenderam a conquista dela, que aconteceu após cinco rounds intensos de combate. Por outro lado, torcedores de Virna defenderam a performance dela no confronto, e assim, apontaram ela como campeã. Veja a repercussão abaixo:
Como foi Mackenzie x Virna no UFC?
Texto por: Anna Carolina
Primeiro round: Diferente do que muitos esperavam, a duelo entre as brasileiras não começou forte no chão e, sim, com uma trocação intensa com diretos e chutes – em que Dern aplicou os maiores impactos. A primeira entrada tentada da Virna acabou defendida por Mackenzie, mas a segunda oportunidade não foi desperdiçada, assim como a terceira. Apesar de conseguir derrubar, Carcará ainda precisava enfrentar o alto nível de jíu-jitsu da adversária, campeã mundial na modalidade.
Segundo round: A primeira metade do assalto pareceu uma repetição do primeiro, em que Mackenzie era melhor nos golpes de encontro e Virna conseguia ficar por cima no chão. Dessa vez, no entanto, a baiana aplicava bem o ground and pound. A defesa de Dern também se destacava, com a guarda ativa e contra-ataques poderosos.
Terceiro round: Virna começou forte no round com um boxe afiado. Neste assalto, Mackenzie voltou ao chão um pouco diferente, após um direto certeiro da adversária. A número 5 do ranking começou a tentar encaixar suas quedas, o que não tinha feito até o momento. No últimos segundos, a baiana conseguiu um domínio forte no solo, enquanto Dern aplicava significativas cotovelas de baixo.
Quarto round: O strike de Dern era mais eficiente, e as combinações intensas atingiram com sucesso a baiana. Já no solo, Jandiroba estava na vantagem com seis quedas defendidas e seis aplicadas. O controle da luta esteve nas mãos das duas brasileiras, que entregavam um impressionante domínio em mais de uma arte marcial. Apesar disso, o volume de Mackenzie pode ter sido o direfencial no assalto.
Quinto round: O início no boxe, seguido de tentativas de levar a luta para o chão se manteve presente assim como em todo os 20 minutos anteriores. Embora tenha superado Dern no domínio no solo, Virna não aproveitava tanto o ground and pound, diferente da adversária. O apito final soou com Mackenzie por cima, após uma queda certeira nos últimos segundos.
