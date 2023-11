O Boca Juniors utilizou as instalações do Vasco para se preparar para a decisão da Copa Libertadores, sábado (4), contra o Fluminense, no Maracanã. O CT Moacyr Barbosa fica localizado bem próximo da comunidade da Cidade de Deus e a presença do time argentino atraiu a atenção dos moradores. Quatro adolescentes, que estavam com a camisa do Flamengo, subiram no muro e deram apoio aos jogadores para a grande final.