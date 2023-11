A primeira opção seria o 4-3-3, sistema mais utilizado durante a primeira metade da temporada, com André, Alexsander e Ganso no meio-campo, e o trio Keno, Arias e Cano no ataque. Foi com a segunda alternativa, no entanto, que o Tricolor eliminou Olimpia (Paraguai) e Internacional, na busca pela 'Glória Eterna': colocando John Kennedy entre os titulares e deixando apenas André e Ganso no meio, formando assim um 4-2-4.