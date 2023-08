Outros nove clubes não conseguiram o feito. Ao todo, são duas vitórias sobre o Flamengo, duas vitórias sobre o Santos, duas sobre o Palmeiras e uma em cima de São Paulo, Atlético-MG, Athletico-PR e Grêmio. O Tricolor Paulista ainda arrancou um empate com o Bolívar na altitude, acompanhado por Criciúma, Furacão e Ceará. Agora, é a vez do Internacional tentar o placar positivo para levar a vantagem para Porto Alegre e avançar para as semifinais da Libertadores.