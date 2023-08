Para o duelo na Bolívia, o Inter fez um treino especial com gás hélio para simular os efeitos da altitude. A atividade teve foco nos goleiros, principalmente com chutes de média e longa distância e cruzamentos, para imitar a velocidade das bolas em La Paz, que fica a mais de 3.600 metros do nível do mar. Os jogadores de linha não participaram do treinamento.