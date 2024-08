Odd do secador! Aposte R$ 100 e fature R$ 375 na vitória do Grêmio contra o Fluminense pela Libertadores

Grêmio e Fluminense em ação pelas oitavas de final da Copa Libertadores (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Fluminense e Grêmio voltam a se enfrentar nesta terça-feira (20), às 19h, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Na BetSpeed as odds para a vitória do tricolor gaúcho no confronto estão em 3,75. Assim, uma aposta de R$ 100 pode te trazer um retorno de R$ 375. Gostou? Então faz a boa.

Análise da partida

A equipe de Renato Gaúcho tem a vantagem no confronto após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, no Estádio Couto Pereira, na semana passada. Com o resultado, o tricolor gaúcho precisa apenas de um empate para se classificar as quartas de final da Libertadores. Por outro lado, o Fluminense precisa de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Neste cenário, as expectativas são de termos a equipe do técnico Mano Menezes pressionando o adversário mas ficando exposta a contra-ataques. É aí, que a presença dos pontas rápidos da equipe de Renato Gaúcho, Cristian Pavón e Soltedo, podem brilhar e trazer a vitória para os gaúchos.

Vale destacar também, que o Fluminense perdeu os últimos oito jogos para o Grêmio. Ou seja, desde 2020 a equipe gaúcha não sabe o que é sofrer uma derrota, ou empate, para o tricolor carioca. Em confrontos no Maracanã, foram três vitórias recentes para os gaúchos. Veja o retrospecto abaixo:

Últimos jogos entre Fluminense x Grêmio no Maracanã

Grêmio 2 x 1 Fluminense - Libertadores 2024

Grêmio 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2024

Fluminense 2 x 3 Grêmio - Brasileiro 2023 (Maracanã)

Grêmio 2 x 1 Fluminense - Brasileiro 2023

Grêmio 1 x 0 Fluminense - Brasileiro 2021

Fluminense 0 x 1 Grêmio - Brasileiro 2021 (Maracanã)

Fluminense 0 x 1 Grêmio - Brasileiro 2020 (Maracanã)

Grêmio 1 x 0 Fluminense - Brasileiro 2020

✅FICHA TÉCNICA

Fluminense x Grêmio

Oitavas de final da Libertadores - jogo de volta

🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Esquerdinha; André, Nonato, Ganso; Arias, Kauã Elias, Serna (Keno).

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Kannemann, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.