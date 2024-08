Renato Portaluppi revela que Grêmio deve perder atacante: ‘Estão fazendo de tudo para ele sair‘

Renato Portaluppi no comando do Grêmio (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 19:00 • Caxias (RS)

O Grêmio está prestes a perder mais um jogador nesta janela de transferências. Gustavo Nunes tem negociações avançadas para deixar o Tricolor. A informação foi confirmada pelo técnico Renato Portaluppi neste sábado (17).

Após a derrota para o Bahia, o técnico concedeu entrevista coletiva no estádio Alfredo Jaconi. Ao ser perguntado sobre Gustavo Nunes, Renato revelou um pedido do jogador e ainda disse que a saída do jogador está ‘quase certa‘. O Brentford, da Inglaterra, fez uma proposta pelo jogador nos últimos dias.

De acordo com Renato, na concentração, Gustavinho pediu para não iniciar entre os titulares. O combinado entre os dois era de que o atacante entraria apenas em caso de necessidade - o que aconteceu. O treinador colocou o jogador em campo no intervalo da partida

Renato não soube responder se o jogador estará à disposição para a partida das oitavas de final da Libertadores e ainda disparou contra o staff do atacante. O jogo vale a classificação para as quartas de final da competição.

- Pergunta para o empresário dele. Eles estão fazendo de tudo para ele sair - disse Renato.

Após perder para o Bahia, o Grêmio volta as suas atenções para a Libertadores. Com a vantagem adquirida no jogo de ida, o Tricolor pode empatar com o Fluminense, na noite de terça-feira (20), que avança na competição. A bola rola a partir das 19h, no Maracanã.

