Veja quem pode substituir o Alexsander no Fluminense

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense acertou a venda de Alexsander para o Al-Ahli, da Árabia Saudita, por cerca de 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). Com isso, o jogador, que vinha sendo titular, abriu uma lacuna no onze inicial da equipe tricolor. Confira as opções que o técnico Mano Menezes tem para formar a dupla de volantes ao lado de André.

Combinando intensidade com qualidade na saída de bola, o camisa 7 dispõe de todas as qualidades que um primeiro volante necessita. Para muitos, o principal jogador do Fluminense, André, segue sendo figurinha carimbada na equipe titular do Tricolor.

Opções no elenco

Parceiro de André na campanha do título da Libertadores em 2023, Martinelli possui valências que combinam muito com o camisa 7. O jogador tem a capacidade de controlar o ritmo do jogo, visto que a distribuição de passes é a sua principal qualidade. No entanto, caso o jogador seja titular, o Fluminense perde intensidade nos contra-ataques.

Recém-chegado, Facundo Bernal vem recebendo oportunidades durante os jogos da equipe carioca. O uruguaio se destaca muito pelo seu poder defensivo e boa saída de bola. Com a titularidade do jovem de 20 anos, o Fluminense ganha na marcação, mas perde nas investidas "surpresas" dos meias na entrada da área.

Por fim, o técnico Tricolor tem a opção de Nonato. O jogador pode executar quase as mesmas funções do Martinelli. Ambos os jogadores se assemelham muito, nas características e valências. Um ponto é que o jogador tem menos entrosamento com André, do que o Martinelli. E isso pode fazer a diferença, nesse momento delicado da temporada para o Fluminense.

Na próxima terça-feira (20), o Tricolor encara o Grêmio pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar o jogo para prorrogação, ou por dois gols, ou mais, se quiser garantir a classificação nos 90 minutos.

