Presidente do Botafogo arrisca placar ousado contra Atlético-MG

Presidente do Botafogo, Durcésio Mello arriscou um placar ousado para a final da Libertadores contra o Atlético-MG. O cartola revelou ansiedade, mas não escondeu a confiança na conquista do inédito título continental.

continua após a publicidade

- Muita ansiedade. Sem dormir direito e vivendo esse momento mágico. Nunca pensei que o Botafogo estaria nessa situação hoje. Além disso, é a melhor torcida do Brasil. Estamos aqui graças a eles. Final é final. Mas Botafogo 2 a 0. Muita fé para apoiar o Botafogo. Vamos ser campeões.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Peça importante na venda da SAF do Alvinegro para John Textor, Durcésio Mello não poupou elogios ao empresário norte-americano. Nos últimos quatro anos, o Glorioso saiu de uma situação crítica para ser um dos protagonistas do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

- A gente preparou o clube para isso, depois vendemos e tivemos a sorte de vender para John Textor, que é um amante do futebol e ama o Botafogo.

No sábado (30), Botafogo e Atlético-MG se enfrentam às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A expectativa é de casa cheia, mas com um número maior de torcedores do clube carioca no estádio.