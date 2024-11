Ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha estará presente na final da Libertadores

A decisão da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo contará com uma presença especial do lado carioca. O ex-atacante Túlio Maravilha, ídolo do Glorioso, foi convidado pela Absolut Sport, parceira oficial da Conmebol, para acompanhar de perto o confronto do próximo dia 30 de novembro, no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires.

continua após a publicidade

➡️ É tempo de Botafogo: relembre a trajetória que derrubou onze títulos de Libertadores

- É com muita alegria que venho contar que estarei em Buenos Aires para acompanhar de perto nosso querido Fogão na final da Libertadores a convite da Absolut Sport, agência parceira da Conmebol. É uma honra para mim poder fazer parte disso, vamos em busca desse título - comentou o ex-jogador.

A agência tem comercializado pacotes licenciados de viagem para a grande final. O serviço engloba ingresso autenticado, estadia em hotéis de 3 a 5 estrelas - com café da manhã incluso, transporte, seguro viagem e assistência in loco. Para proporcionar uma experiência segura aos seus torcedores, o Botafogo firmou parceria com a Absolut Sport para garantir bloqueio exclusivo de pacotes para a sua torcida.

continua após a publicidade

O acordo prevê uma mobilização especial de grande parte dos produtos para a final, incluindo vagas em fretamentos aéreos saindo do Rio de Janeiro e ingressos nos melhores setores do estádio (CAT2, CAT1 e Hospitality), além de todos os outros serviços citados acima.

- Estamos muito contentes em poder contar com a presença do Túlio, um ídolo do Botafogo, na final. Nosso objetivo é sempre oferecer uma experiência de qualidade, com segurança, conforto e exclusividade para os torcedores e todos os interessados em vivenciar estes momentos - aponta Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.

continua após a publicidade

Considerado um dos maiores jogadores da história do clube, Túlio Maravilha acumulou 167 gols, sendo um dos maiores artilheiros do Botafogo, e dois títulos, o Brasileirão de 1995 e o Torneio Rio-São Paulo de 1998.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo