O Tricolor vai jogar de calções e meias brancas, além da camisa tricolor. Já o goleiro Fábio entrará em campo com o uniforme cinza. Do lado do Boca Juniors, a equipe vai toda de azul para a grande decisão, enquanto Sergio Romero estará de laranja. A arbitragem vai para a final de camisa rosa, calções e meiões na cor preta.