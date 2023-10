O Internacional derrotou o Boca Juniors na última partida do Grupo D e fez um primeiro tempo avassalador. A equipe brasileira já estava ganhando por 3 a 0 com 25 minutos de jogo e foi para o intervalo com quatro gols de vantagem. O Colorado administrou o resultado e ainda ampliou no segundo tempo, enquanto o Boca Juniors encontrou dificuldades para atacar. Em larga desvantagem, o time argentino não teve forças para reagir e acabou eliminado com a combinação dos placares da rodada, terminou. As Gurias mantiveram os 100% e garantiu a liderança da chave.