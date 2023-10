João Pedro Lima - É muito complicado entrar nesta questão, pois envolve um passado enorme e a paixão dos torcedores de cada time. Mesmo conquistando a América pela primeira vez, ao meu ver, o Fluminense chega na prateleira do Vasco, mas não ultrapassa. Apesar de ter mais Campeonatos Cariocas, cortando de 1923 (primeira participação do Vasco) até hoje, o Fluminense teria um a mais que o Vasco. Sobre títulos continentais, o Cruz-maltino continua com mais. O Vasco conquistou em 1948, 1998 e 2000.Na minha opinião, os rebaixamentos não diminuem a grandeza de um clube. Então, tanto as quatro quedas do Vasco e a queda para a Série C do Fluminense, não entram nessa conta. No âmbito nacional, seguem iguais. Quatro brasileiros e uma Copa do Brasil para cada. No confronto direto, o Vasco leva vantagem, com 152 vitórias, 123 derrotas e 114 empates. Mas em contrapartida, o Flu venceu um Brasileiro contra o Vasco, em 1984. A minha prateleira ficaria: 1. Santos e São Paulo 2. Palmeiras, Flamengo e Corinthians 3. Grêmio, Fluminense, Cruzeiro e Vasco 4. Internacional e Atlético-MG. 5. Botafogo e Athletico-PR.