Libertad vence Alianza Lima fora e larga na frente no grupo do São Paulo

Alianza Lima e Libertad se enfrentaram na abertura do Grupo D da Copa Libertadores 2025, que tem o São Paulo como cabeça-de-chave, em jogo realizado na noite desta terça (1º). O duelo aconteceu no estádio Alejandro Villanueva, em Lima. O time paraguaio levou a melhor sobre o peruano e venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Aguillar, no começo do segundo tempo. E ainda segurou o placar durante a metade do segundo tempo com um jogador a menos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dando continuidade à primeira rodada do Grupo D, o São Paulo entram em campo nesta quarta (2), às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres, no estádio Mario Kempes, em Córdoba.

Como foi o jogo

Contando com a presença de atacantes veteranos como Hernán Barcos (que completa 41 anos no dia 11 de abril), que deu vaga no intervalo para Paolo Guerrero (que fez 41 em 1º de janeiro), o time que eliminou o Boca Juniors da fase preliminar não conseguiu mostrar sua força em casa, no estádio popularmente conhecido como "Matute".

continua após a publicidade

O único gol do jogo saiu só no segundo tempo, aos sete minutos, após ótima triangulação da equipe paraguaia. Gustavo Aguillar recebeu livre um passe de Hugo Martínez na área e tocou de perna esquerda para as redes. O autor do passe foi expulso logo em seguida, aos 22, por ter dado um tapa na nuca do peruano Renzo Garcés, deixando o Libertad com dez jogadores para segurar o resultado na parte final do segundo tempo.

O que vem por aí

Pela Libertadores da América, o Libertad agora recebe o Talleres de Córdoba, na próxima terça-feira (8), no Estádio La Huerta, em Assunção. Antes disso, no sábado, também em casa, recebe o Cerro Porteño, outro participante da competição continental, mas pelo Campeonato Paraguaio.

continua após a publicidade

O Alianza Lima vai visitar o São Paulo, na quinta-feira (10), no Morumbis. Pelo Campeonato Peruano, antes, no sábado, recebe o Universitario, no Estádio Alejandro Villanueva.