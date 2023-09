Os ingressos para a final da Libertadores serão vendidos a partir das 14h30 desta terça-feira, 12. A grande decisão do torneio será no dia 4 de novembro, no Maracanã. Fluminense, Internacional, Palmeiras e Boca Juniors estão nas semifinais. O anúncio da venda dos bilhetes foi feito pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, nas redes sociais.