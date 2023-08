A taça foi concebida em 1959, um ano antes da primeira edição da Libertadores. O troféu foi desenhado na capital peruana pelo designer italiano Alberto de Gásperi. Inicialmente, o objeto era consistido basicamente em 63 centímetros de prata no topo da taça, há uma figura composta de bronze representando um jogador de futebol se preparando para chutar uma bola localizado acima de uma esfera com duas alças. Na edição de 1967, foi adicionado na base do troféu um pedestal de madeira qual os clubes campeões da competição seriam mostrados na base da taça através de pequenas placas de metal onde seriam mostrados o ano que o time venceu o torneio, o nome completo do clube vencedor, a cidade e a nação de origem da equipe juntamente com o escudo da agremiação. Também foi acordado que o clube que vencesse três vezes seguidas o torneio, ficaria com a taça em definitivo. Que aconteceu com o Estudiantes (1968, 1969, 1970) e Independiente (1972, 1973, 1974)