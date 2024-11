Gregore, do Botafogo, tem 3ª expulsão mais rápida da história da Libertadores

Expulso após cometer falta dura logo aos 29 segundos da final, o volante Gregore, do Botafogo, entra para a história como responsável pela terceira expulsão mais rápida em todas as edições da Libertadores. E assume o primeiro posto na estatística quando o recorte se resume a todas as finais da competição.

continua após a publicidade

➡️Final da Libertadores: jogador do Botafogo é expulso com 29 segundos de jogo

No cronômetro, Gregore atingiu a cabeça de Fausto Vera com a sola da chuteira aos 29 segundos de jogo. O cartão vermelho, contudo, foi mostrado pelo árbitro argentino Facundo Tello a 1min4s, enquanto Vera era atendido. Assim, oficialmente, a expulsão deve constar como tendo ocorrido no segundo minuto de jogo.

Foi aos 2 minutos de jogo que Rubén Suñé, do Boca Juniors, foi expulso na final da Libertadores de 1979, diante do Olímpia. Os paraguaios foram campeões daquela edição, disputada em dois jogos, ao vencerem em casa e empatarem como visitantes (2 a 0 e 0 a 0).

continua após a publicidade

Gregore tem 3ª expulsão mais rápida da Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Expulsão mais rápida da Libertadores aconteceu em 2014

Mas Gregore não foi o mais rápido a voltar ao vestiário por causa de uma expulsão na história do torneio. O feito pertence a Alejandro Bernal, do Atlético Nacional (COL). Em 2014, o jogador foi expulso logo aos 27s após atingir o tornozelo de Calzada, do Nacional (URU) em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Aquela expulsão superou outra que perdurou 40 anos como a mais rápida. Em 1974, Jose Jorge Gonzalez, do Rosário Central, levou cartão vermelho aos 30 segundos de jogo, em confronto com o Huracán.

continua após a publicidade

Expulsões mais rápidas da história da Libertadores