Final da Libertadores: jogador do Botafogo é expulso com 29 segundos de jogo

O Botafogo teve um grande revés logo no primeiro minuto da final da Libertadores, diante do Atlético-MG, no Monumental de Nuñez. O volante Gregore foi expulso com apenas 29 segundos de jogo, ao atingir a cabeça de Fausto Vera com a sola da chuteira. Trata-se da expulsão mais rápida da história as finais de Libertadores.

O lance aconteceu em uma disputa de bola no meio-campo. Fausto Vera chegava para cabecear a bola e foi atingido no lado esquerdo do rosto pela sola de Gregore. O argentino logo foi ao chão, sangrando. O árbitro argentino Facundo Tello expulsou o volante do Botafogo sem titubear.

Trata-se do lance de expulsão mais rápido história das finais da Libertadores, e o segundo mais rápida da história da competição. Em 2014, Alejandro Bernal foi expulso com apenas 20 segundos de bola rolando em jogo do Atlético Nacional (COL) com o Nacional (URU), pela primeira fase daquela edição do torneio — a partida acabou 2 a 2. E, na decisão da Libertadores de 1979, Rubén Suñé, do Boca Juniors, foi expulso ao 2min diante do Olímpia. Os paraguaios foram campeões no agregado (2 a 0 e 0 a 0).

Vale ressaltar que, apesar de Gregore ter feito a falta aos 29s de jogo, Facundo Tello mostrou o vermelho já depois dos 2min.

Botafogo se reorganiza e sai na frente

Após o lance, a torcida do Botafogo, presente em maior número no Monumental de Nuñez, ficou em silêncio. Dada a gravidade do lance, não houve maiores reclamações sobre a decisão do árbitro. Fausto Vera foi atendido e voltou para o jogo.

Com um a mais em campo, o Atlético-MG passou os primeiros minutos de jogo mais ofensivo do que o Botafogo, que demorou para ser reorganizar em campo. Ainda assim, o Botafogo encerrou o primeiro tempo em vantagem. Luiz Henrique, aos 39, e Alex Telles, de pênalti aos 43, abriram 2 a 0.