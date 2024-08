Fluminense x Grêmio: odds, estatísticas e informações para apostar na Libertadores

Fluminense e Grêmio decidem vaga para as quartas da Libertadores nesta terça-feira, no Maracanã (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Para esta partida, as odds na BetSpeed são as seguintes: a vitória do tricolor carioca tem odds a 2,16, o empate marca 3,10, e o triunfo gaúcho está em 3,75.

*As odds podem mudar

➡️Veja quem pode substituir o Alexsander no Fluminense

➡️Renato Portaluppi revela que Grêmio deve perder atacante: ‘Estão fazendo de tudo para ele sair‘

Dica de aposta recomendada

Existem várias possibilidades de apostas para esta partida de Libertadores na BetSpeed. Nossa analise aponta um jogo bastante aberto entre as equipes. Então, sugerimos apostar no mercado de ambas marcam, com odds a 2,17. Destacamos, que o Grêmio venceu por 2 a 1 o primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas de final da Libertadores, no Estádio Couto Pereira, na última semana.

Para a partida no Maracanã, a tendência é vermos um Fluminense mais ofensivo em busca da classificação. Contudo, a equipe do Mano Menezes pode se ver exposta a situações de contra-ataque que podem gerar boas chances para o time gaúcho balançar as redes. Assim, é difícil termos um jogo terminando sem gols para ambos os lados.

Estatísticas

Nos últimos seis jogos entre as equipes, três vezes as duas balançaram as redes. A outra metade apenas o Grêmio marcou. Com a necessidade do Fluminense em marcar gols para se manter vivo na Libertadores, prevemos que a partida tenha o mesmo parâmetro dos confrontos recentes, quando o gol do tricolor carioca aconteceu. Veja o retrospecto abaixo:

Últimos cinco jogos entre Fluminense x Grêmio

Grêmio 2 x 1 Fluminense - Libertadores 2024 (oitavas de final - ida)

Grêmio 1 x 0 Fluminense - Brasileiro 2024

Fluminense 2 x 3 Grêmio - Brasileiro 2023

Grêmio 2 x 1 Fluminense - Brasileiro 2023

Grêmio 1 x 0 Fluminense - Brasileiro 2021

Fluminense 0 x 1 Grêmio - Brasileiro 2021

✅FICHA TÉCNICA

Fluminense x Grêmio

Oitavas de final da Libertadores - jogo de volta

🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Esquerdinha; André, Nonato, Ganso; Arias, Kauã Elias, Serna (Keno).

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Kannemann, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.