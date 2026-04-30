Corinthians x Peñarol: onde assistir e escalações do jogo pela Libertadores

O Corinthians quer manter a liderança do Grupo E da Libertadores e entra em campo na noite desta quinta-feira (30) diante do Peñarol, do Uruguai, na Neo Química Arena. A bola rola para o duelo na Neo Química Arena às 21h e o Timão pode chegar a oito ponto de vantagem para os uruguaios caso vença o duelo. Para o confronto, Fernando Diniz deve ter novidades.

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Hugo Souza e Matheuzinho são nomes confirmados na partida após ficarem de fora do jogo contra o Vasco, no último domingo, pelo Brasileirão, também na Neo Química Arena. Com as duas entradas, o goleiro Kauê vai para o banco e Raniele, volante que atuou como lateral na partida diante do cruz-maltino, será deslocado para o meio-campo. Breno Bidon e Rodrigo Garto estão garantidos no setor e Diniz tem dúvida para definir o quarto nome. André, Carrillo e Allan brigam pela posição.

No ataque, Yuri Alberto será titular e o treinador corintiano ainda tem dúvida sobre seu companheiro. Vitinho, titular contra o Vasco, briga com o inglês Jesse Lingard, que começou a partida da Copa do Brasil contra o Barra-SC na última semana, e Kaio César.

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Do outro lado, o Peñarol é comandado por um antigo conhecido do futebol brasileiro, o técnico Diego Aguirr, que já esteve atuou no país à frente de Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo e Santos. O treinador uruguaio acumula diversas passagens pelo próprio Peñarol, onde iniciou a atual passagem em 2023, e vive momento de crise no comando da equipe com uma sequência de cinco jogos sem ganhar.

Ele não terá à disposição o meia Léo Fernandez, ex-Fluminense, lesionado. O uruguaio é um dos principais nomes da equipe e fez grande campanha na Libertadores em 2024, quando o Peñarol chegou na semifinal contra o Botafogo.

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O Corinthians lidera o Grupo E com seis pontos, ao lado do Platense, da Argentina, que tem a mesma pontuação. O Santa Fé, da Colômbia, e o uruguaio Peñarol, adversário desta quinta, tem um ponto apenas, com vantagem no desempate para o time de Montevidéo.

Confira arbitragem e prováveis escalações de Corinthians x Peñarol

Corinthians x Peñarol-URU

3° rodada - Fase de grupos - Copa Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de Abril às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

👁️ Onde assistir: ESPN (assinatura premium do Disney+

🟨 Arbitragem: Cristian Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

⚽ Prováveis escalações

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Carrillo ou Allan), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Vitinho (Jesse Lingard ou Kaio César) e Yuri Alberto.

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Britos; Kevin Rodriguez, Ferreira, Maurício Lemos e Maxi Olivera; Remedi, Darias, Trindade e Nicolas Fernandez; Angulo e Arezo.

Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

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