Torcedores do Palmeiras reagem a grupo da Libertadores: 'Perrengue'
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O sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana acontece nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Palmeiras, cabeça de chave do Grupo F da competição, já tem seus adversários definidos no torneio continental.
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Abel Ferreira cita ídolo do Palmeiras ao explicar evolução de Arias
Ao detalhar o processo de adaptação do novo reforço, Abel Ferreira citou os exemplos de Flaco López, atual artilheiro da equipe na temporada, e de Raphael Veiga, ídolo do clube e atualmente emprestado ao América-MEX.
- Sabemos que tem qualidade, que tem que se adaptar, sabemos da exigência da torcida. Se estão aqui, é porque são bons, só que às vezes uns se adaptam mais rápido, outros estão melhores que outros. Dou muitas vezes os exemplos do Veiga, do Lopez, se não tivéssemos paciência, se calhar no primeiro ano tínhamos mandado o Lopez embora - afirmou o treinador, em entrevista coletiva no Allianz Parque.
Segunda e última contratação do Palmeiras na janela de transferências do início do ano, Arias era um antigo sonho da comissão técnica e da diretoria, que investiram pouco mais de 25 milhões de euros para tirar o colombiano do Wolverhampton.
- É um processo de adaptação ao clube, aos métodos. Estou muito satisfeito. A partir do momento em que a presidente (Leila Pereira) o contratou, eu passei a dormir mais sossegado um bocadinho - completou o treinador.
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