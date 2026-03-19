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Torcedores do Palmeiras reagem a grupo da Libertadores: 'Perrengue'

Vice-campeão em 2025, Verdão quer o tetra da Libertadores

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 19/03/2026
21:34
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
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sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana acontece nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Palmeiras, cabeça de chave do Grupo F da competição, já tem seus adversários definidos no torneio continental.

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➡️ Endrick compara torcida do Lyon à do Palmeiras: 'Isso só acontecia lá'

Veja como os torcedores do Palmeiras reagiram:

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Abel Ferreira definiu equipe para Palmeiras x São Paulo (Foto: JORGE LANSARIN/AGENCIA ENQUADRAR)
Abel Ferreira definiu equipe para Palmeiras x São Paulo (Foto: JORGE LANSARIN/AGENCIA ENQUADRAR)

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Abel Ferreira cita ídolo do Palmeiras ao explicar evolução de Arias

Ao detalhar o processo de adaptação do novo reforço, Abel Ferreira citou os exemplos de Flaco López, atual artilheiro da equipe na temporada, e de Raphael Veiga, ídolo do clube e atualmente emprestado ao América-MEX.

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- Sabemos que tem qualidade, que tem que se adaptar, sabemos da exigência da torcida. Se estão aqui, é porque são bons, só que às vezes uns se adaptam mais rápido, outros estão melhores que outros. Dou muitas vezes os exemplos do Veiga, do Lopez, se não tivéssemos paciência, se calhar no primeiro ano tínhamos mandado o Lopez embora - afirmou o treinador, em entrevista coletiva no Allianz Parque.

Segunda e última contratação do Palmeiras na janela de transferências do início do ano, Arias era um antigo sonho da comissão técnica e da diretoria, que investiram pouco mais de 25 milhões de euros para tirar o colombiano do Wolverhampton.

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- É um processo de adaptação ao clube, aos métodos. Estou muito satisfeito. A partir do momento em que a presidente (Leila Pereira) o contratou, eu passei a dormir mais sossegado um bocadinho - completou o treinador.

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