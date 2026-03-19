Corinthians conhece adversários da Fase de Grupos da Libertadores; veja
Timão volta a disputar o torneio continental após cair na terceira fase preliminar no ano passado
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O Corinthians conheceu os três adversários da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Em sorteio realizado nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, ficou definido que: Peñarol-URU, Santa Fé-COL e Platense-ARG serão os rivais do Timão.
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A estreia da equipe de Dorival Júnior será contra os argentinos, com o detalhamento da primeira rodada divulgada ainda nesta noite.
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O evento teve as equipes divididas em oito grupos de quatro times, distribuídos a partir do ranking da entidade sul-americana. A divisão em potes respeitou critérios técnicos, e cada chave contou com um representante de cada nível.
Houve apenas uma limitação no regulamento: clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a menos que um deles venha da fase preliminar. Esse cenário não se aplica aos brasileiros nesta edição, já que Bahia e Botafogo foram eliminados antes da fase principal.
A final da competição já tem palco definido: o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, receberá a decisão no dia 28 de novembro.
Veja abaixo os grupos:
GRUPO A:
Flamengo
Estudiantes-ARG
Cuscu-PER
Independiente Medellín-COL
GRUPO B:
Nacional-URU
Universitário-PER
Coquimbo Unido-CHI
Tolima-COL
GRUPO C:
Fluminense
Bolívar-BOL
Deportivo La Guaira-VEN
Independiente Rivadavia-ARG
GRUPO D:
Boca Juniors-ARG
Cruzeiro
Universidad Católica-CHI
Barcelona-EQU
GRUPO E:
Peñarol-URU
Corinthians
Santa Fé-COL
Platense-ARG
GRUPO F:
Palmeiras
Cerro Porteño-PAR
Junior-COL
Sporting Cristal-PER
GRUPO G:
LDU-EQU
Lanús-ARG
Always Ready-BOL
Mirassol
GRUPO H:
Independiente del Valle-EQU
Libertad-PAR
Rosario Central-ARG
Universidad Central-VEN
Calendário da Glória Eterna
- 1ª fase: 4 e 11 de fevereiro
- 2ª fase: 18 e 25 de fevereiro
- 3ª fase: 4 e 11 de março
- Sorteio da fase de grupos: 18 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio do mata-mata: 3 de junho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 28 de novembro
Libertadores 2025
O Corinthians eliminou a Universidad Central, da Venezuela, na Fase Preliminar dois da Libertadores, mas enfrentou duelos complicados. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. A partida de volta também foi equilibrada, e o clube alvinegro só garantiu a classificação ao vencer por 3 a 2 na Neo Química Arena, com um gol decisivo de Yuri Alberto no fim.
Na fase seguinte da Pré-Libertadores, o Corinthians enfrentou o Barcelona de Guayaquil. No jogo de volta, venceu por 2 a 0, com gols de Félix Torres e Carrillo, também na Neo Química Arena. Mesmo com o triunfo em casa, o Timão não conseguiu reverter a desvantagem de três gols sofrida no primeiro confronto e acabou eliminado da competição.
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