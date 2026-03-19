O Corinthians conheceu os três adversários da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Em sorteio realizado nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, ficou definido que: Peñarol-URU, Santa Fé-COL e Platense-ARG serão os rivais do Timão.

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A estreia da equipe de Dorival Júnior será contra os argentinos, com o detalhamento da primeira rodada divulgada ainda nesta noite.

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O evento teve as equipes divididas em oito grupos de quatro times, distribuídos a partir do ranking da entidade sul-americana. A divisão em potes respeitou critérios técnicos, e cada chave contou com um representante de cada nível.

Houve apenas uma limitação no regulamento: clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a menos que um deles venha da fase preliminar. Esse cenário não se aplica aos brasileiros nesta edição, já que Bahia e Botafogo foram eliminados antes da fase principal.

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A final da competição já tem palco definido: o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, receberá a decisão no dia 28 de novembro.

Veja abaixo os grupos:

GRUPO A:

Flamengo

Estudiantes-ARG

Cuscu-PER

Independiente Medellín-COL

GRUPO B:

Nacional-URU

Universitário-PER

Coquimbo Unido-CHI

Tolima-COL

GRUPO C:

Fluminense

Bolívar-BOL

Deportivo La Guaira-VEN

Independiente Rivadavia-ARG

GRUPO D:

Boca Juniors-ARG

Cruzeiro

Universidad Católica-CHI

Barcelona-EQU

GRUPO E:

Peñarol-URU

Corinthians

Santa Fé-COL

Platense-ARG

GRUPO F:

Palmeiras

Cerro Porteño-PAR

Junior-COL

Sporting Cristal-PER

GRUPO G:

LDU-EQU

Lanús-ARG

Always Ready-BOL

Mirassol

GRUPO H:

Independiente del Valle-EQU

Libertad-PAR

Rosario Central-ARG

Universidad Central-VEN

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Calendário da Glória Eterna

1ª fase : 4 e 11 de fevereiro

: 4 e 11 de fevereiro 2ª fase : 18 e 25 de fevereiro

: 18 e 25 de fevereiro 3ª fase : 4 e 11 de março

: 4 e 11 de março Sorteio da fase de grupos : 18 de março

: 18 de março Fase de grupos : 8 de abril a 27 de maio

: 8 de abril a 27 de maio Sorteio do mata-mata : 3 de junho

: 3 de junho Oitavas de final : 12 e 19 de agosto

: 12 e 19 de agosto Quartas de final : 9 e 16 de setembro

: 9 e 16 de setembro Semifinais : 14 e 21 de outubro

: 14 e 21 de outubro Final: 28 de novembro

Libertadores 2025

O Corinthians eliminou a Universidad Central, da Venezuela, na Fase Preliminar dois da Libertadores, mas enfrentou duelos complicados. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. A partida de volta também foi equilibrada, e o clube alvinegro só garantiu a classificação ao vencer por 3 a 2 na Neo Química Arena, com um gol decisivo de Yuri Alberto no fim.

Na fase seguinte da Pré-Libertadores, o Corinthians enfrentou o Barcelona de Guayaquil. No jogo de volta, venceu por 2 a 0, com gols de Félix Torres e Carrillo, também na Neo Química Arena. Mesmo com o triunfo em casa, o Timão não conseguiu reverter a desvantagem de três gols sofrida no primeiro confronto e acabou eliminado da competição.

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