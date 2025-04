São Paulo encerra preparação para estreia na Libertadores; veja provável escalação

O São Paulo encerrou sua preparação para o jogo de estreia na Copa Libertadores, que acontece nessa quarta-feira (2), contra o Talleres na Argentina. O time treinou pela parte da manhã no CT da Barra Funda e já embarcou em voo fretado.

O trabalho dos jogadores começou com uma etapa de aquecimento no gramado. Depois, Luis Zubeldía e sua comissão técnica aplicaram um treino tático de onze contra onze, trabalhando movimentações, finalizações e posicionamentos.

Também foi feito um trabalho de bolas paradas, finalizações e outras situações de jogo. Quanto ao elenco, a principal novidade foi a presença de Oscar. O jogador passou por uma última avaliação após sofrer uma lesão leve na coxa, que o poupou contra o Sport.

Porém, conforme o Lance! apurou, um possível cenário pode ser com Oscar começando entre os reservas. O Tricolor entende que o caso do atleta, mesmo que leve, deve ser visto com cautela, até mesmo para evitar problemas maiores. Lucas Moura, por sua vez, segue no departamento médico.

O São Paulo enfrenta o Talleres às 21h30 (de Brasília), no Mario Alberto Kempes, Córdoba. O time retorna, também em voo fretado, logo após o término do confronto.

Oscar viajou com a delegação (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja a provável escalação do São Paulo

Pensando em um cenário com Oscar no banco, uma provável escalação do São Paulo pode ser composta por Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri. Uma possibilidade seria Oscar entrando no lugar de Marcos Antônio, mas o cenário parece mais distante.