Cerro Porteño vence e encaminha vaga no grupo do Palmeiras na Libertadores

O Cerro Porteño venceu o Sporting Cristal por 1 a 0, no Nacional de Lima, no Peru. O duelo foi válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Iturbe marcou o gol da equipe paraguaia, que com o resultado, encaminhou uma vaga para a próxima fase da competição continental.

As equipes estão no Grupo G do torneio, o mesmo do Palmeiras. O Verdão lidera com folga, com 12 pontos. O Cerro Porteño é o segundo com 8 pontos, enquanto o Sporting Cristal, é o terceiro com 5 pontos.

A equipe peruana, comandada pelo brasileiro Paulo Autuori, visita o Palmeiras, em duelo no Allianz Parque, e terá que vencer por goleada para ter chances de se classificar. O Cerro Porteño tem cinco gols de vantagem no saldo. A equipe paraguaia encara o Bolívar, no Hernando Siles, na Bolívia.

Cerro Porteño venceu o Sporting Cristal pela Libertadores (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

Como foi o jogo?

As duas equipes entraram com cinco pontos na rodada. Atuando como mandante, o Sporting Cristal de Paulo Autuori foi mais incisivo no início do confronto. No início de jogo, a equipe peruana ficou perto de abrir o placar com o volante Távera, que arriscou de fora da área para boa defesa de Martín Árias.

A resposta paraguaia veio em seguida, e foi letal. Aos 12 minutos da primeira etapa, o experiente Iturbe fez uma grande jogada pela direita, costurou a marcação com dribles, tabelou, e chutou de primeira dentro da área para marcar um golaço.

Em vantagem, o Cerro Porteño passou a atuar nos contra-ataques. O Sporting Cristal errava muito ofensivamente e concedeu duas boas oportunidades aos paraguaios. Alan Benítez e Piris da Motta quase marcaram para os visitantes. A equipe comandada por Paulo Autuori finalizou com perigo somente no final da primeira etapa, com Cauteruccio.

O jogo ficou mais violento no segundo tempo. Ao todo foram seis cartões amarelos e um vermelho, para Torres, do Cerro Porteño. O Sporting Cristal atacou ainda mais com a vantagem numérica, mas sofria para ter chances claras. A equipe paraguaia controlou a partida e garantiu a vitória.

O que vem por aí na Libertadores?

A próxima rodada será na próxima quarta-feira (28). No Allianz Parque, o Sporting Cristal encara o Palmeiras, enquanto o Cerro Porteño viaja para encarar o Bolívar, em La Paz, na Bolívia. As duas partidas serão realizadas simultaneamente às 21h30 (de Brasília).