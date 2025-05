A Universidad de Chile assumiu a liderança do Grupo A da Copa Libertadores, a chave do atual campeão Botafogo. Jogando em casa, no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos, em Santiago, o time chileno goleou o Carabobo por 4 a 0, na noite desta terça-feira (13). Matías Sepúlveda, em um golaço de falta, Aránguiz, de pênalti, Zaldivia e Poblete foram os autores dos gols que eliminam a equipe venezuelana da competição.

Agora, a "La U" lidera o Grupo A, com dez pontos, seguido do argentino Estudiantes, com nove. O Botafogo, com seis pontos, garantiu ao menos a terceira posição, mas entra em campo nesta quarta (14), contra o time de La Plata. O Carabobo, com um ponto, é o lanterna.

O que o Botafogo precisa fazer para se classificar

Com o resultado em Santiago, o Botafogo, que soma seis pontos, tem seus dois compromissos finais no Nilton Santos: nesta quarta (14), contra o Estudiantes; e no dia 27, contra a própria "La U". O ideal é vencer ambos. Mas mesmo se empatar com os argentinos, seguirá tendo chances de classificação. Neste caso, precisa vencer os chilenos por dois gols de diferença na última rodada - o triunfo já deixaria o Glorioso com saldo melhor que a Universidad, o que garantiria pelo menos o segundo lugar. Se perder nesta quarta, o time carioca vai ter que se contentar com a repescagem para as oitavas da Copa Sul-Americana.

Dois times melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final da Libertadores — o terceiro vai disputar uma vaga na Copa Sul-Americana. Os critérios de desempate em caso de empate por pontos na fase de grupos são: melhor saldo de gols; mais gols pró; mais gols como visitante; ranking da Conmebol.

Como foi Universidade de Chile x Carabobo

A equipe chilena dominou completamente a partida no Estádio Nacional. E fez seu gol aos 29 minutos, com muita categoria. Em falta na intermediária pela direita do ataque anfitrião, o lateral-esquerdo Matías Sepúlveda bateu fechado, no ângulo esquerdo do goleiro Bruera, onde aparentemente a barreira estaria protegendo. Um golaço.

O segundo gol de "La U" saiu na etapa final, aos 19, em pênalti marcado com a ajuda do VAR. Aránguiz cobrou no canto direito de Bruera, que caiu para o outro lado. O terceiro foi marcado aos 36, com Zaldivia após passe de cabeça de Maximiliano Guerrero. E o gol que fechou o placar saiu no finzinho, aos 45, com Poblete, precisando da ajuda do VAR para ser confirmado.

O que vem por aí

O próximo compromisso da Universidad é contra o Huachipato, neste domingo (18), pelo Campeonato Chileno. O Carabobo volta às atenções ao Campeonato Venezuelano e enfrenta o Deportivo Táchira, neste sábado. A equipe venezuelana se despede da Libertadores no dia 27, contra o Estudiantes, fora de casa.