Bares e Fan Fest, saiba onde assistir à final da Libertadores no Rio de Janeiro

A final da Libertadores de 2024 será protagonizada por dois times brasileiros. O jogo decisivo entre Atlético-MG e Botafogo acontece neste sábado (30), às 17h, no Estádio Mas Monumental, em Buenos Aires. Confira com o Lance! os principais lugares para acompanhar a partida decisiva no Rio de Janeiro.

Os torcedores do Botafogo, que não conseguiram marcar presença na final podem ficar tranquilos, pois sobram opções de bares para assistir à decisão na Cidade Maravilhosa. Além disso, o próprio clube propocionará uma Fan Fest no Estádio Nilton Santos. Veja abaixo as opções:

Os Imortais

Para começar a lista, citamos o bar "Os Imortais", em Copabacana, na Zona Sul. Tradicional na região, o estabelecimento oferece para a data opções de almoço a partir das 12h. Os torcedores poderão escolher entre uma feijoada, rabada e bobó de camarão para consumir antes da partida. Endereço: Rua Ronald de Carvalho, 147 – Copacabana.

Beneh Gastrobar

Nossa segunda opção é o Beneh Gastrobar. Localizado no coração da Tijuca, perto do Marcanã, o bar oferece uma variedade gastronômica a exemplo do Canapé da Dona Maria, petisco de palmito pupunha com costela desfiada, que concorreu o último Comida de Boteco. Além disso, também acontecerá uma roda de samba na data. O estabelecimento abre às 15h. Endereço: Rua Dona Maria, 9 - Tijuca.

Capitu Bar

Conhecido por uma variedade de petiscos, nossa terceira opção é o Capitu Bar. Localizado na região central do Rio de Janeiro, o local se destaca pelo delicioso bolinho de moqueca, e pratos executivos. Edereço: Rua do Ouvidor, 18 – Centro.

Boteco do Teixeira

Nossa última sugestão de bar para assistir à final da Libertadores é o Boteco do Teixeira. Presente na Zona Oeste, o local se destaca pelas promoções na cerveja e no chopp. Para a data, o bar terá chopp Amstel a R$ 7,90 e balde com 5 cervejas de 600ml da mesma marca por R$ 69,90. Endereço: Avenida das Américas, 500, bloco 6, loja 102 – Barra da Tijuca.

Niltão Fan Fest

O evento, organizado pelo Botafogo, pretende acolher os torcedores do alvinegro que não conseguiram viajar a Buenos Aires para a finalíssima. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, mas ainda há entradas disponíveis para os setores Leste Inferior e Oeste Inferior no site: botafogo.com.br/ingresso. Os valores variam entre R$ 60 e R$ 25.

O clube promete entregar uma festa com uma mega estrutura. Pelo menos sete telões irão transmitir a partida decisiva e um palco foi montado para o show de Suel. Os portões do Estádio Nilton Santos serão abertos às 14h.