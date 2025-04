Guia da Série B: times, onde assistir, regulamento e premiação

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 será a 44ª edição da segunda divisão nacional e promete ser uma das mais competitivas dos últimos anos. Com 20 equipes em campo, a disputa pelas quatro vagas de acesso à Série A de 2026 será intensa, assim como a luta para evitar o rebaixamento à Série C. Clubes tradicionais, estreantes na divisão e times em ascensão formam um cenário que deve movimentar as arquibancadas e prender a atenção dos torcedores em todo o país. O Lance! apresenta o guia da Série B 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além do alto nível técnico, a Série B 2025 marcará uma nova era na gestão do futebol brasileiro, com a implementação efetiva do modelo de ligas, inspirado na Premier League inglesa. A criação da LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro) e da Liga Forte União (LFU) alterou a forma como os clubes negociam seus direitos de transmissão e distribuição de cotas. Essa mudança histórica deve aumentar a competitividade e gerar maior equilíbrio financeiro entre os participantes.

Outro destaque é o retorno do interesse de grandes veículos de comunicação. A principal novidade é que a Disney+ transmitirá todos os jogos do campeonato para seus assinantes sem custo adicional. Já RedeTV!, Kwai e Desimpedidos exibirão partidas gratuitamente, permitindo que o torcedor acompanhe a Série B sem precisar pagar por assinatura.

continua após a publicidade

Neste guia especial, você confere todos os detalhes sobre a Série B do Brasileirão 2025: o regulamento atualizado, os critérios de desempate, a lista completa de clubes participantes, os estádios, os direitos de transmissão e as informações sobre a premiação. Se você acompanha o futebol brasileiro de perto, salve este conteúdo para não perder nada da segunda divisão mais disputada da América do Sul.

Guia da Série B

Regulamento da Série B 2025

O formato da Série B permanece o mesmo: pontos corridos em turno e returno. Cada equipe enfrentará as demais duas vezes (uma em casa e outra fora), totalizando 38 rodadas. O time que somar mais pontos ao final da competição será declarado campeão.

continua após a publicidade

Critérios de desempate:

Maior número de vitórias

Saldo de gols Gols marcados Confronto direto (entre dois clubes) Menor número de cartões vermelhos Menor número de cartões amarelos Sorteio O campeão da Série B 2025 também ganhará vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.

Onde assistir à Série B 2025

A partir de 2025, a Série B passa a operar sob o sistema de ligas, com os clubes divididos entre a LIBRA e a Liga Forte União (LFU). Essa divisão afeta diretamente os direitos de transmissão, pois, segundo a Lei do Mandante, cada clube negocia seus jogos em casa.

Times da LIBRA:

Paysandu Remo Volta Redonda Ferroviária

Times da LFU:

Amazonas

América Mineiro

Athletic

Athletico Paranaense

Atlético Goianiense

Avaí

Botafogo-SP

Chapecoense

Coritiba

CRB

Criciúma

Cuiabá

Goiás

Novorizontino

Operário-PR

Vila Nova

Transmissões confirmadas (até o momento):

✅ TV aberta:

RedeTV! – 2 jogos por rodada

✅ TV fechada:

ESPN – número de jogos não divulgado

✅ Streaming:

Disney+ – 10 jogos por rodada

– 10 jogos por rodada Desimpedidos – 2 jogos por rodada

– 2 jogos por rodada Kwai – 1 jogo por rodada

Clubes participantes da Série B 2025

Confira os 20 times que disputam a Série B 2025:

Amazonas América-MG Athletic (vindo da Série C) Athletico-PR (vindo da Série A) Atlético-GO (vindo da Série A) Avaí Botafogo-SP Chapecoense Coritiba CRB Criciúma (vindo da Série A) Cuiabá (vindo da Série A) Ferroviária (vindo da Série C) Goiás Novorizontino Operário-PR Paysandu Remo (vindo da Série C) Vila Nova Volta Redonda (vindo da Série C)

Premiação da Série B 2025

A CBF ainda não divulgou os valores exatos para 2025, mas a expectativa é que siga a tendência de crescimento dos últimos anos. Em 2024, os valores foram os seguintes:

Campeão (Santos): R$ 3,5 milhões Demais promovidos (Mirassol, Sport, Ceará): R$ 1,35 milhão cada Montante total: R$ 7,55 milhões Acréscimo de 15% em relação a 2023

Para 2025, projeta-se que o campeão possa faturar cerca de R$ 4 milhões, caso o aumento proporcional se mantenha.