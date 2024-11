Maiores públicos do Morumbis na história

Conheça os maiores públicos do Morumbi, palco de momentos históricos e inesquecíveis do futebol brasileiro. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 09:43 • São Paulo

Inaugurado em 1960, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, é um dos estádios mais icônicos do futebol brasileiro. Com capacidade para mais de 120 mil torcedores em sua construção original, o estádio já foi palco de partidas memoráveis, que atraíram multidões e se tornaram inesquecíveis na história do futebol. O Morumbi pertence ao São Paulo Futebol Clube e recebe clássicos paulistas, decisões de campeonatos e jogos internacionais, atraindo públicos impressionantes. Abaixo, conheça os dez maiores públicos do Morumbi, que demonstram a grandeza e a paixão dos torcedores por este templo do futebol.

10 jogos com os maiores públicos do Morumbi na história

1. Corinthians 1 x 2 Ponte Preta – 9 de outubro de 1977 – Campeonato Paulista

O maior público já registrado no Morumbi ocorreu na final do Campeonato Paulista de 1977, quando 146.082 torcedores compareceram para assistir à partida entre Corinthians e Ponte Preta. Esse recorde permanece imbatível na história do estádio e destaca o fervor dos torcedores em uma das competições mais tradicionais do futebol brasileiro.

2. Palmeiras 2 x 1 Santos – 20 de agosto de 1978 – Campeonato Paulista

A final do Campeonato Paulista de 1978 entre Palmeiras e Santos atraiu 123.318 pessoas ao Morumbi. A rivalidade entre as equipes paulistas e a disputa pelo título estadual garantiram uma partida inesquecível e um dos maiores públicos da história do estádio.

3. Brasil 0 x 0 Áustria – 5 de junho de 1974 – Amistoso Internacional

Em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 1974, a Seleção Brasileira enfrentou a Áustria no Morumbi. A partida contou com 122.849 torcedores, mostrando a capacidade do estádio para receber grandes eventos internacionais e a paixão dos torcedores pela seleção.

4. São Paulo 1 x 0 Santos – 1º de junho de 1980 – Campeonato Paulista

O maior público registrado em uma partida do São Paulo no Morumbi foi na final do Campeonato Paulista de 1980, com 122.209 torcedores. A vitória do Tricolor sobre o Santos por 1 a 0 e a festa da torcida são lembradas até hoje como um dos momentos mais emocionantes para os são-paulinos.

5. Corinthians 1 x 0 Ponte Preta – 13 de outubro de 1977 – Campeonato Paulista

Outro confronto entre Corinthians e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista de 1977 atraiu 120.522 torcedores ao Morumbi. Esse jogo foi um dos episódios marcantes daquele campeonato e consolidou o Morumbi como um palco central para grandes finais.

6. São Paulo 3 x 0 Corinthians – 5 de dezembro de 1982 – Campeonato Paulista

Em 1982, no clássico entre São Paulo e Corinthians, o Morumbi registrou 118.032 torcedores. Esse é um dos maiores públicos do estádio, refletindo a rivalidade intensa e a tradição dos clássicos paulistas.

7. Corinthians 1 x 1 Palmeiras – 22 de dezembro de 1974 – Campeonato Paulista

A final do Campeonato Paulista de 1974 entre Corinthians e Palmeiras também levou uma multidão ao Morumbi, com 112.032 pessoas presentes. Esse jogo foi um dos grandes momentos do futebol paulista e entrou para a história como um dos maiores públicos do estádio.

8. São Paulo 1 x 0 Corinthians – 16 de novembro de 1980 – Campeonato Paulista

Em mais um clássico paulista pelo Campeonato Paulista de 1980, o Morumbi recebeu 111.002 torcedores para o confronto entre São Paulo e Corinthians. A partida foi marcada pela atmosfera vibrante nas arquibancadas, típica dos grandes clássicos.

9. Corinthians 2 x 1 Santos – 6 de maio de 1984 – Campeonato Paulista

A final do Campeonato Paulista de 1984 entre Corinthians e Santos reuniu 110.042 pessoas no Morumbi. A vitória do Corinthians e o clima festivo dos torcedores tornaram essa partida uma das mais emblemáticas do estádio.

10. São Paulo 1 x 0 Palmeiras – 20 de maio de 1979 – Campeonato Paulista

Fechando a lista dos dez maiores públicos do Morumbi, o clássico entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista de 1979 atraiu 109.042 torcedores. Esse jogo reafirma a força dos clássicos paulistas em atrair multidões ao Morumbi.

Esses grandes públicos mostram a importância do Morumbi como um dos maiores palcos do futebol brasileiro. Após reformas que reduziram sua capacidade para aproximadamente 66.795 lugares, o estádio passou a priorizar o conforto e a segurança dos espectadores. Ainda assim, o Morumbi segue atraindo grandes públicos e proporcionando espetáculos inesquecíveis, consolidando-se como um verdadeiro templo do futebol e da paixão dos torcedores.