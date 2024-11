Allianz Parque: como chegar e onde é cada portão

O Allianz Parque é um dos estádios mais modernos do Brasil. Saiba como chegar ao estádio e conheça a localização de todos os portões de entrada. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 01/11/2024 - 07:56 • São Paulo

O Allianz Parque, localizado na zona oeste de São Paulo, é a casa da Sociedade Esportiva Palmeiras e um dos estádios mais modernos do país. Desde a sua inauguração em 2014, o estádio tem sido palco de grandes jogos de futebol, shows e eventos culturais. Com uma arquitetura inovadora e instalações de ponta, o Allianz Parque oferece uma experiência incomparável aos torcedores e visitantes.

Se você planeja ir a um jogo ou evento no Allianz Parque, é importante saber como chegar e conhecer os portões de entrada para garantir uma entrada tranquila. O estádio tem capacidade para mais de 43 mil pessoas em dias de jogos, e o fluxo de torcedores é organizado de forma eficiente para evitar congestionamentos nos acessos.

Como chegar ao Allianz Parque

O Allianz Parque está localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, no bairro da Água Branca, em São Paulo. Existem várias opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a Palmeiras-Barra Funda (Linha 3 - Vermelha), que fica a aproximadamente 15 minutos a pé do estádio. Essa é uma das opções mais rápidas e práticas.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região do estádio, principalmente pela Avenida Francisco Matarazzo e pela Rua Palestra Itália (antiga Rua Turiassu). As linhas que passam pela estação Palmeiras-Barra Funda também facilitam o acesso.

Carro

Para quem prefere ir de carro, há estacionamentos próximos ao estádio, com acesso principal pela Avenida Francisco Matarazzo e pela Rua Padre Antônio Tomás. Contudo, o trânsito nos dias de eventos costuma ser intenso, então é recomendável chegar com antecedência.

Onde ficam os portões do Allianz Parque

O Allianz Parque possui vários portões de entrada distribuídos ao redor do estádio, organizados para facilitar o fluxo de pessoas. Cada portão é destinado a setores específicos, de acordo com o tipo de ingresso e evento. A seguir, você encontra a descrição de todos os portões do estádio:

Portão A e A1 (Imprensa)

Localizado na Rua Palestra Itália, é o principal portão de acesso para torcedores das cadeiras centrais, superior sul e oeste, e também para a imprensa. O portão A1 do Allianz Parque é específico para os veículos de imprensa e serviços de cobertura de eventos.

Portão B

Situado na Rua Francisco Matarazzo, é utilizado pelos torcedores que acessam as arquibancadas superiores e o setor gol norte do Allianz Parque. Também é usado em grandes shows e eventos.

Portão C e C1

Também na Rua Padre Antônio Tomás, o portão C do Allianz Parque é usado por torcedores com ingressos para as cadeiras laterais, e o C1 é destinado aos camarotes e pacotes VIP, garantindo acesso exclusivo e rápido para essas áreas.

Portão D

Também localizado na Rua Padre Antônio Tomás, é utilizado principalmente pela torcida visitante.

Todos os portões são numerados e identificados de forma clara para facilitar o acesso dos torcedores. É importante verificar no ingresso o portão correspondente ao seu setor, para evitar confusões e filas desnecessárias.

Dicas para facilitar o acesso ao Allianz Parque