Vencedores de Wimbledon: as lendas da grama sagrada

Wimbledon é o torneio de tênis mais antigo e prestigiado do mundo. Realizado desde 1877 no All England Club, em Londres, o Grand Slam britânico mantém a tradição de ser disputado na grama, a superfície original do esporte. Ao longo dos anos, o torneio consagrou grandes lendas do tênis, desde a Era Amadora até a Era Aberta, revelando jogadores que marcaram época com suas conquistas. O Lance! te conta os maiores vencedores de Wimbledon.

Entre os homens, Roger Federer se tornou o maior campeão da Era Aberta com oito títulos, enquanto William Renshaw, Pete Sampras e Novak Djokovic também deixaram suas marcas com sete conquistas cada. No feminino, Martina Navratilova reina absoluta, com nove títulos, um recorde absoluto em simples na história de Wimbledon.

Os maiores vencedores de Wimbledon no masculino

A lista mostra os vencedores de, pelo menos, duas edições de Wimbledon.

Maior vencedor de Wimbledon (Era Aberta e Amadora)

Roger Federer (SUI) – 8 títulos (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017)

Jogadores com 7 títulos

Pete Sampras (EUA) – 7 títulos (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000)

Novak Djokovic (SER) – 7 títulos (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

William Renshaw (GBR) – 7 títulos (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889)

Jogadores com 5 títulos

Laurence Doherty (GBR) – 5 títulos (1902, 1903, 1904, 1905, 1906)

Björn Borg (SUE) – 5 títulos (1976, 1977, 1978, 1979, 1980)

Jogadores com 4 títulos de Wimbledon

Reginald Doherty (GBR) – 4 títulos (1897, 1898, 1899, 1900)

Anthony Wilding (NZL) – 4 títulos (1910, 1911, 1912, 1913)

Rod Laver (AUS) – 4 títulos (1961, 1962, 1968, 1969)

Jogadores com 3 títulos

Wilfred Baddeley (GBR) – 3 títulos (1891, 1892, 1895)

Arthur Gore (GBR) – 3 títulos (1901, 1908, 1909)

Bill Tilden (EUA) – 3 títulos (1920, 1921, 1930)

Fred Perry (GBR) – 3 títulos (1934, 1935, 1936)

John Newcombe (AUS) – 3 títulos (1967, 1970, 1971)

John McEnroe (EUA) – 3 títulos (1981, 1983, 1984)

Boris Becker (ALE) – 3 títulos (1985, 1986, 1989)

Jogadores com 2 títulos de Wimbledon

John Hartley (GBR) – 2 títulos (1879, 1880)

Joshua Pim (GBR) – 2 títulos (1893, 1894)

Norman Brookes (AUS) – 2 títulos (1907, 1914)

Gerald Patterson (AUS) – 2 títulos (1919, 1922)

Jean Borotra (FRA) – 2 títulos (1924, 1926)

René Lacoste (FRA) – 2 títulos (1925, 1928)

Henri Cochet (FRA) – 2 títulos (1927, 1929)

Don Budge (EUA) – 2 títulos (1937, 1938)

Lew Hoad (AUS) – 2 títulos (1956, 1957)

Roy Emerson (AUS) – 2 títulos (1964, 1965)

Jimmy Connors (EUA) – 2 títulos (1974, 1982)

Stefan Edberg (SUE) – 2 títulos (1988, 1990)

Rafael Nadal (ESP) – 2 títulos (2008, 2010)

Andy Murray (GBR) – 2 títulos (2013, 2016)

Carlos Alcaraz (ESP) – 2 títulos (2023, 2024)

As maiores campeãs de Wimbledon no feminino

A lista mostra as vencedoras de, pelo menos, duas edições de Wimbledon.

Maior vencedora de Wimbledon (Era Aberta e Amadora)

Martina Navratilova (EUA) – 9 títulos (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990)

Jogadora com 8 títulos

Helen Wills Moody (EUA) – 8 títulos (1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1935, 1938)

Jogadoras com 7 títulos de Wimbledon

Dorothea Lambert Chambers (GBR) – 7 títulos (1903, 1904, 1906, 1910, 1911, 1913, 1914)

Steffi Graf (ALE) – 7 títulos (1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996)

Serena Williams (EUA) – 7 títulos (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016)

Jogadoras com 6 títulos

Blanche Bingley (GBR) – 6 títulos (1886, 1889, 1894, 1897, 1899, 1900)

Suzanne Lenglen (FRA) – 6 títulos (1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925)

Billie Jean King (EUA) – 6 títulos (1966, 1967, 1968, 1972, 1973, 1975)

Jogadoras com 5 títulos de Wimbledon

Charlotte Cooper Sterry (GBR) – 5 títulos (1895, 1896, 1898, 1901, 1908)

Lottie Dod (GBR) – 5 títulos (1887, 1888, 1891, 1892, 1893)

Venus Williams (EUA) – 5 títulos (2000, 2001, 2005, 2007, 2008)

Jogadora com 4 títulos

Louise Brough (EUA) – 4 títulos (1948, 1949, 1950, 1955)

Jogadoras com 3 títulos de Wimbledon

Maureen Connolly (EUA) – 3 títulos (1952, 1953, 1954) Maria Bueno (BRA) – 3 títulos (1959, 1960, 1964) Margaret Court (AUS) – 3 títulos (1963, 1965, 1970) Chris Evert (EUA) – 3 títulos (1974, 1976, 1981)

Jogadoras com 2 títulos

Althea Gibson (EUA) – 2 títulos (1957, 1958) Dorothy Round (GBR) – 2 títulos (1934, 1937) Kathleen McKane Godfree (GBR) – 2 títulos (1924, 1926) May Sutton (EUA) – 2 títulos (1905, 1907) Maud Watson (GBR) – 2 títulos (1884, 1885) Evonne Goolagong (AUS) – 2 títulos (1971, 1980) Petra Kvitová (TCH) – 2 títulos (2011, 2014)

O legado do torneio britânico

Wimbledon não é apenas um torneio, mas um palco de grandes histórias e feitos inesquecíveis. Roger Federer e Martina Navratilova se consolidaram como os maiores campeões da Era Aberta, enquanto lendas do passado como William Renshaw e Helen Wills Moody ajudaram a construir a tradição do torneio.

Novos nomes continuam surgindo, como Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, prometendo levar adiante a tradição da grama sagrada. A cada edição, Wimbledon reafirma seu prestígio como o maior e mais emblemático torneio de tênis do mundo.