Campeões do Brasileirão sub-20: os maiores vencedores

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 17:22 • São Paulo

O Brasileirão sub-20 é uma competição de extrema importância no futebol brasileiro, servindo como uma plataforma para revelar jovens talentos que muitas vezes brilham nos gramados profissionais. A competição passou por mudanças significativas em sua organização, tendo sido inicialmente gerida pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) entre 2006 e 2014 e, a partir de 2015, sob responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Vamos explorar os campeões do Brasileirão sub-20 ao longo dos anos, destacando as principais diferenças entre as duas fases da competição.

A Era da Federação Gaúcha (2006 a 2014)

O campeonato sub-20 foi originalmente concebido pela Federação Gaúcha de Futebol em 2006. Durante esse período, a competição era voltada para os clubes com maior tradição no cenário nacional, especialmente aqueles que já investiam na formação de jovens atletas. Uma característica marcante desse formato inicial era a concentração de clubes do sul do Brasil entre os principais vencedores, refletindo a força das categorias de base da região.

Durante o período em que a Federação Gaúcha organizou o torneio, cinco clubes se sagraram campeões do Brasileirão sub-20, com destaque para Cruzeiro, Internacional e Grêmio. O Cruzeiro foi o maior vencedor dessa era, levantando o troféu em três ocasiões (2007, 2010 e 2012). O Internacional conquistou o título duas vezes, em 2006 e 2013, enquanto seu maior rival, o Grêmio, também ergueu o troféu duas vezes, em 2008 e 2009. América Mineiro, em 2011, e Corinthians, em 2014, foram outros campeões.

Essa fase inicial era vista como uma oportunidade valiosa para os clubes de base solidificarem seus projetos. O fato de a competição ser organizada por uma federação estadual trouxe algumas limitações em termos de alcance nacional, uma vez que a participação de clubes de outras regiões era menos incentivada, o que acabou por tornar o torneio mais concentrado no eixo Sul-Sudeste.

Campeões do Brasileirão sub-20 na Era da Federação Gaúcha:

Cruzeiro – 3 títulos (2007, 2010, 2012)

Internacional – 2 títulos (2006, 2013)

Grêmio – 2 títulos (2008, 2009)

América Mineiro – 1 título (2011)

A transição para a CBF (a partir de 2015)

Em 2015, a Confederação Brasileira de Futebol assumiu a organização do Brasileirão sub-20. A transição para a CBF trouxe um novo patamar de profissionalização para o torneio, ampliando sua abrangência nacional e atraindo mais investimentos dos clubes. A partir desse momento, a competição se tornou uma verdadeira vitrine para os clubes e atletas de todas as regiões do país.

Com a CBF à frente, a estrutura do campeonato foi aprimorada, com maior organização e uma cobertura midiática mais robusta. Além disso, a inclusão de um número maior de clubes de diferentes estados trouxe uma diversidade regional significativa, refletindo o cenário do futebol brasileiro como um todo. Isso permitiu que equipes de várias partes do país, e não apenas do sul, se destacassem no torneio.

Desde que a CBF passou a organizar o Brasileirão sub-20, o Palmeiras se consolidou como uma potência na categoria, vencendo o campeonato três vezes (2018, 2022 e 2024). O Flamengo também se destacou, com dois títulos (2019 e 2023), enquanto outros clubes de diferentes regiões do Brasil, como Botafogo (2016), Cruzeiro (2017), Internacional (2021), Fluminense (2015) e Atlético-MG (2020), conseguiram erguer o troféu.

Essa fase sob a organização da CBF trouxe maior visibilidade para o torneio, com mais clubes investindo em suas categorias de base e revelando novos talentos que logo fariam sucesso no futebol profissional. A transição também proporcionou uma competição mais equilibrada e competitiva, com diferentes times levantando o troféu em um curto espaço de tempo.

Campeões do Brasileirão sub-20 na Era CBF:

Palmeiras – 3 títulos (2018, 2022, 2024)

Flamengo – 2 títulos (2019, 2023)

Cruzeiro – 1 título (2017)

Internacional – 1 título (2021)

Fluminense – 1 título (2015)

Atlético-MG – 1 título (2020)

Botafogo – 1 título (2016)

Diferenças entre a Gestão da FGF e da CBF

A principal diferença entre as duas fases da competição está na abrangência e no nível de organização. Enquanto o campeonato sob a Federação Gaúcha de Futebol era regionalmente mais limitado, o Brasileirão sub-20 organizado pela CBF trouxe uma dimensão nacional ao torneio, com maior visibilidade para clubes de todas as regiões do país.

Outro ponto importante é o investimento em infraestrutura e divulgação. A CBF conseguiu atrair maior cobertura da mídia esportiva, levando os jogos do Brasileirão sub-20 para a televisão, o que ampliou a visibilidade dos jovens talentos. Além disso, a entrada de mais clubes e o equilíbrio das disputas trouxeram mais emoção e incerteza sobre os possíveis campeões do Brasileirão sub-20, refletindo uma competitividade que não era tão presente na fase anterior.

O número de campeões diferentes na fase CBF também é uma evidência da ampliação da competição, com times de diversas regiões do Brasil se destacando. Isso permitiu que o torneio se tornasse uma verdadeira referência para o futebol de base no país, com atletas revelados no Brasileirão sub-20 ganhando espaço rapidamente em suas respectivas equipes profissionais.

A Importância do Brasileirão sub-20

O Brasileirão sub-20 desempenha um papel crucial no desenvolvimento do futebol brasileiro. Além de fornecer uma plataforma competitiva para jovens talentos, o torneio é um passo importante para muitos atletas em suas trajetórias rumo ao futebol profissional. Os campeões do Brasileirão sub-20, sejam da fase da Federação Gaúcha ou da CBF, têm mostrado ao longo dos anos que o sucesso nas categorias de base é um indicativo claro de um futuro promissor.

Com o fortalecimento da competição sob a gestão da CBF, a expectativa é que o Brasileirão sub-20 continue a ser um celeiro de craques, revelando novas estrelas para o futebol mundial e mantendo a tradição dos clubes brasileiros em formar jogadores de alta qualidade.