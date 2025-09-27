Walter Montillo e Roger foram os destaques da vitória

Cruzeiro venceu Vasco da Gama por 3 a 0 em jogo do Campeonato Brasileiro de 2011

Na noite de 29 de junho de 2011, uma quarta-feira, o Cruzeiro foi até o Estádio de São Januário e aplicou um 3 a 0 categórico sobre o Vasco da Gama, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. O Lance! relembra Vasco 0 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2011.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O duelo, disputado diante de 7.695 torcedores, teve como protagonistas Walter Montillo e Roger, que decidiram o confronto na reta final. O time mineiro aproveitou bem os espaços deixados pelo Vasco, que vinha embalado após conquistas da Copa do Brasil semanas antes, mas não conseguiu repetir o bom desempenho no Brasileirão.

Vasco 0 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2011

O jogo: equilíbrio até a reta final

O primeiro tempo foi truncado e terminou sem gols, com poucas chances claras. O Cruzeiro buscava explorar a velocidade de Wallyson e Thiago Ribeiro, enquanto o Vasco tentava com Diego Souza e Éder Luís, mas parava na defesa mineira bem postada.

continua após a publicidade

Aos 9 minutos do segundo tempo, o volante Leandro Guerreiro abriu o placar após jogada trabalhada, aproveitando rebote para bater firme: 1 a 0 Cruzeiro.

O Vasco tentou reagir com Felipe organizando o meio-campo e Alecsandro no comando do ataque, mas o Cruzeiro se fechava e contra-atacava com eficiência.

continua após a publicidade

Montillo e Roger definem

Aos 43 minutos, o argentino Walter Montillo, craque daquele elenco, apareceu para ampliar. Depois de boa troca de passes, ele recebeu e finalizou para marcar o segundo gol: 2 a 0 Cruzeiro.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o árbitro marcou pênalti para os visitantes. Roger, que havia entrado no segundo tempo, bateu com categoria e fechou a goleada: 3 a 0.

Foi uma exibição de maturidade do Cruzeiro, que soube controlar o jogo e punir o Vasco nos momentos decisivos.

Ficha técnica: Vasco 0 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2011

Data: 29/06/2011 (quarta-feira), 19h30

29/06/2011 (quarta-feira), 19h30 Competição: Campeonato Brasileiro (7ª rodada)

Campeonato Brasileiro (7ª rodada) Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Público: 7.695 torcedores

7.695 torcedores Árbitro: Arilson Bispo da Anunciação (BA)

Vasco da Gama

Fernando Prass; Fágner, Anderson Martins, Dedé e Márcio Careca (Ramon, 64’); Rômulo, Eduardo Costa (Jumar, 78’), Felipe (Leandro, 84’) e Diego Souza; Éder Luís e Alecsandro (Élton, 71’).

Técnico: Ricardo Gomes

Cruzeiro

Fábio; Vítor (Gil Bahia, 27’), Naldo, Gil e Diego Renan; Marquinhos Paraná (Roger, 90’), Fabrício, Leandro Guerreiro e Montillo; Wallyson (Dudu, 76’) e Thiago Ribeiro (Ortigoza, 85’).

Técnico: Joel Santana

Gols

54’ – Leandro Guerreiro (Cruzeiro) – 0x1

88’ – Montillo (Cruzeiro) – 0x2

90’+2 – Roger (pênalti) (Cruzeiro) – 0x3

Impacto do resultado

A vitória consolidou o Cruzeiro como uma das equipes mais competitivas do campeonato, com destaque para Montillo, que vivia grande fase. Já o Vasco, recém-campeão da Copa do Brasil, teve dificuldades para conciliar competições e sofreu uma dura derrota diante de sua torcida.

O jogo entrou para a memória do torcedor celeste como uma das grandes atuações da equipe em São Januário na era dos pontos corridos.