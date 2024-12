‘Dois toques’ no futebol: o que é e por que é infração

A regra dos 'dois toques' no futebol é uma das infrações mais comuns em cobranças de faltas e pênaltis. Ela ocorre quando o jogador que executa a cobrança toca na bola mais de uma vez antes que outro atleta tenha contato com ela. Essa infração é considerada uma violação das normas, e sua penalidade pode alterar significativamente o andamento de uma partida. O Lance! te conta o que é a regra dos 'dois toques' e por que ela é uma infração no futebol nacional e internacional.

O que é a regra dos 'dois toques' no futebol?

A regra dos 'dois toques' estabelece que, em cobranças de bola parada (faltas, pênaltis, tiros livres ou de meta), o jogador que executa a cobrança não pode tocar na bola uma segunda vez antes que ela tenha sido tocada por outro atleta.

Por exemplo:

Se o jogador acidentalmente chuta a bola contra si mesmo em uma cobrança de falta, isso é considerado 'dois toques'. Em pênaltis, o batedor não pode chutar a bola novamente após ela rebater na trave ou no goleiro sem que outro jogador a toque antes.

Por que os 'dois toques' são considerados infração?

A regra tem como objetivo garantir o fluxo natural do jogo e impedir que um único jogador tenha controle absoluto sobre uma cobrança. Além disso, ela evita situações em que o batedor possa manipular a jogada para criar vantagens indevidas, como um segundo chute rápido antes que a defesa ou goleiro reaja.

Quais são as penalidades para os 'dois toques'?

Cobrança de falta ou pênalti

Se o jogador infringir a regra dos 'dois toques' durante a cobrança, o árbitro interrompe o jogo e concede um tiro livre indireto para o time adversário, no local onde a infração ocorreu.

Casos comuns de infração por 'dois toques'

Falta de controle no momento do chute

Jogadores menos experientes podem cometer 'dois toques' quando a bola não é acertada corretamente e retorna ao batedor. Desatenção em tiros de meta

Em tiros de meta, jogadores podem cometer 'dois toques' ao tentar reposicionar a bola após o primeiro contato.

Como evitar?

Treinadores e jogadores adotam algumas estratégias para evitar essa infração:

Treinamento técnico: Trabalhar a precisão e controle na execução de cobranças.

Atenção às regras: Jogadores devem estar atentos ao impacto e direcionamento da bola após o primeiro toque.

Comunicação em campo: Garantir que outro jogador esteja posicionado para receber a bola após a cobrança.

Curiosidades