Relembre a trajetória de Gabriel Jesus na Copinha

Atualmente no Arsenal, da Inglaterra, Gabriel Jesus consolidou seu futebol no país britânico ao atuar em diversas temporadas por Manchester City e pelo clube londrino. O desempenho por lá rendeu elogios públicos de ninguém menos do que Pep Guardiola.

O atacante, revelando no Palmeiras, no entanto, precisou desfilar pelos campos da Copa São Paulo antes de rumar para a Europa. O Lance! mostra a trajetória de Gabriel Jesus na Copinha.

Gabriel Jesus foi o grande destaque do Palmeiras na Copinha de 2015 (Foto: Daniel Vorley/AGIF)

Relembre como foi a participação de Gabriel Jesus na Copinha

Copa São Paulo de 2015

O atacante do Palmeiras disputou apenas uma edição da maior competição de base do futebol brasileiro, já que seu destaque meteórico o fez subir para a equipe profissional do Verdão logo após o campeonato.

Naquela ocasião, o time paulista caiu em um grupo com Murici, do Alagoas, Inter de Limeira, de São Paulo e Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo. Na fase de grupos, o Palmeiras passou em primeiro com sete pontos somados, duas vitórias e um empate. Gabriel marcou um gol neste período.

Na segunda fase, o Palmeiras goleou o Ceará, pelo placar de 5 a 0, com dois gols de Jesus para levar o Palmeiras para a próxima fase. Depois de passar pelo Ituano nas oitavas de final, Gabriel Jesus voltou a marcar na Copinha contra o Vitória, na classificação do Alviverde pelo placar de 2 a 0.

O atacante do Palmeiras veio a ser eliminado da sua única Copa São Paulo nas semifinais contra o Botafogo-SP, mas deixou mais um gol na ocasião, na derrota por 2 a 1. No entanto, o bom desempenho na competição fez com que Gabriel Jesus ganhasse o prêmio de melhor jogador daquela edição da Copinha.

Depois, ele foi chamado para compor o elenco principal do clube, que viria a ser campeão da Copa do Brasil de 2015. Além disso, antes de sair para o Manchester City, ele também conquistou o Brasileirão de 2016 com o time paulista.