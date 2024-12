Relembre a trajetória de Neymar na Copinha

Neymar começou a sua carreira profissional ainda em 2009, quanto tinha apenas 17 anos, em jogo do Campeonato Paulista, pelo Santos.

Antes disso, no entanto, o astro do futebol mundial também pode desfilar sua habilidade pelos campos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base do futebol brasileiro. O Lance! te mostra toda a trajetória de Neymar na Copinha.

Neymar e Ganso fizeram uma boa parceria desde a base, quando jogaram juntos na Copinha de 2008 (Foto: Paulo Whitaker/ REUTERS)

Relembre como foram as participações de Neymar na Copinha

Copa São Paulo de 2008

Neymar fez sua estreia na competição em 2008, quando tinha ainda 15 anos de idade. No lugar de Paulo Henrique Ganso, com quem viria a fazer uma grande dupla no profissional, o atacante entrou para dar uma assistência no jogo contra o Barra do Garças, em uma vitória de 5 a 1 para o time da Baixada Santista.

Naquela edição, o Santos caiu em um grupo que também contava com ABC-RN e Nacional-SP, com sede no Estádio Nicolau Alayon, do Nacional. O time de Neymar veio a cair nas quartas de final, ao perder nos pênaltis para o Internacional.

Muito pela pouca idade, Neymar ainda não ganhou muitos minutos na competição, tendo mais destaque a partir da edição seguinte.

Copa São Paulo de 2009

No ano seguinte, na Copinha de 2009, Neymar já possuía um lugar de maior destaque na equipe Sub-20 do Peixe e disputou sua última competição na base do time que o revelou. O Santos caiu em um grupo com América-SP, União-MT e CENE-MS.

A primeira fase foi tranquila, sem grandes sustos ao time praiano, com três vitórias em três jogos, com apenas três gols sofridos e 12 marcados. Já na segunda fase, o Santos eliminou o Guarani pelo placar de 4 a 0, com dois gols de Neymar. No entanto, o sonho do Peixe foi encerrado já nas oitavas, com uma derrota para o Cruzeiro.

continua após a publicidade

O atacante marcou três gols naquela edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele contava com companheiros de equipe como Alan Patrick (atualmente no Internacional) e André (aposentado recentemente pelo América-RJ).